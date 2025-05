Luka Modric se despedirá del Real Madrid tras el Mundial de Clubes

Luka Modric se va del Real Madrid El croata es el jugador con más títulos ganados como jugador del Real Madrid.

La era de Luka Modric como jugador del Real Madrid llegará a su fin este verano al concluir la participación del equipo en el Mundial de Clubes. Después de 13 temporadas, el jugador croata se despedirá del equipo blanco como el futbolística con más títulos oficiales vistiendo la playera de los ‘Galácticos’.

Real Madrid hace oficial la salida de Luka Modric

Por medio de un comunicado, el club merengue informó que llegaron a un acuerdo de concluir el contratro de Luka Modric después del Mundial de Clubes FIFA que disputarán a partir del 28 de junio. Además, expresaron su reconocimiento y agradecimiento al mediocampista luego de casi 600 partidos disputados con la playera madridista.

También, dedicaron un emotivo video para Modric repasando algunos de los mejores momentos en el terreno de juego como jugador del Madrid desde su llegada en 2012 a petición de José Mourinho, quien era el director técnico en ese momento.

Pase lo que pase este verano, Modric saldrá del Real Madrid como el jugador con más títulos (28) en los 123 años de historia del club.

6 UEFA Champions League

5 Mundiales de Clubes

4 Ligas españolas

5 Supercopas de Europa

2 Copas del Rey

5 Supercopas de España

1 Copa Intercontinental de la FIFA

Además, como futbolista merengue, Modric ganó el Balón de oro 2018 y el premio The Best en ese mismo año.

Por otra parte, se desconoce si Modric estará retirándose completamente del futbol a sus 39 años o estará continuando la etapa final de su carrera en otro club. En su cuenta oficial de X, publicó un mensaje diciendo “Madridistas, os quiero mucho”.

Homenaje en el Bernabéu

Este sábado, el Real Madrid concluirá la temporada de liga 2024-2025 ante la Real Sociedad en la cancha del Estadio Santiago Bernabéu, donde se le realizará un homenaje siendo el último partido que dispute en esta cancha como capitán de los ‘Merengues’.

“Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después. Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia”

“Pero más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento”, escribió Modric en sus redes sociales.