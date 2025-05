Aaron Rodgers está abierto a retirarse con los Green Bay Packers

RETIRO. Rodgers quiere regresar al equipo de sus amores, antes de retirarse.

Aaron Rodgers, ‘quarterback’ de 41 años campeón en el Super Bowl XLV, afirmó que está abierto a la posibilidad de retirarse de la NFL con los Green Bay Packers, equipo que lo seleccionó en el 2005.

“Sé que me tienen mucho cariño y yo siento mucho amor por el equipo. Si me retiro o no, no creo que importe nada, aún no estoy seguro de lo que haré, pero si me pidieran retirarme con ellos, probablemente lo haría”, afirmó Rodgers a través de YNK Podcast.

Rodgers mantiene en suspenso su decisión sobre si, a sus 41 años, jugará una temporada más en la NFL o pondrá fin a su carrera de 20 campañas.

PODRÍA SER CON PITTSBURGH

La opción de firmar con Pittsburgh Steelers en esta temporada baja se ha alargado, pero se mantiene viva por la falta de jerarquía en los pasadores con los que cuenta el equipo para la temporada 2025, que son Mason Rudolph, Will Howard y Skylar

Thompson.Aaron Rodgers, cuatro veces Jugador Más Valioso de la temporada, reconoció lo importante que sería cerrar su carrera en el equipo que lo llevó a la NFL, tal como lo hicieron los ídolos a los que él seguía de pequeño, cuando era aficionado de San Francisco 49ers.

“Crecí siendo aficionado de los 49ers y la mayoría de mis jugadores favoritos se retiraron ahí. Jerry Rice, quien jugó en otros tres equipos, regresó y se retiró en los 49ers, así que entiendo lo bueno que sería algo así, pero si no lo hago, ¿cambiaría eso la imagen que tienen de mí en los Packers?”, señaló.

UNO DE LOS MEJORES DE LA HISTORIA

Rodgers, considerado uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL, llegó a la liga seleccionado en la primera ronda del Draft 2005 por los Packers, equipo al que lideró para ganar el Super Bowl XLV, en el que fue designado Jugador Más Valioso.

Luego de 18 años en Green Bay firmó con los New York Jets para la campaña 2023.

Se esperaba que llevara a los neoyorquinos a obtener su segundo trofeo Lombardi en la historia, pero su presentación en la semana 1 del aquel año terminó con una rotura de su tendón de Aquiles, lesión por la que perdió toda la temporada.

Su recuperación para 2024 mantuvo el optimismo de que New York lucharía por estar en playoffs, pero todo quedó en una temporada perdedora de cinco triunfos y 12 derrotas.

SUS NÚMEROS

En 20 años en la NFL, Rodgers ha completado 5.369 envíos para 62.952 yardas, 503 anotaciones; ha sufrido 116 intercepciones. Por tierra suma 3.573 yardas y 35 anotaciones.