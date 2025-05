Aunque ya hizo historia, para Del Toro el ciclismo tiene su lado cruel

HISTÓRICO. Del Toro terminará el Giro con la sensación de haberlo podido ganar.

Isaac del Toro (UAE) destacó la “crueldad del ciclismo” tras perder la maglia rosa del Giro en la última y decisiva etapa de montaña, en la que tomó el poder el británico Simon Yates, quien se aprovechó de la pelea entre el mexicano y el ecuatoriano Richard Carapaz.

“Esto es lo cruel del ciclismo. Estoy muy contento de terminar segundo. Esta semana demostré que puedo competir por la victoria final. Sorprendí a mucha gente con eso, pero no a mi equipo“, dijo Del Toro en meta.

UNA FÉRREA BATALLA

El ciclista de Ensenada comentó el momento en el que atacó Simon Yates mientras él y Carapaz se controlaban entre ellos.

“Richard era segundo en la clasificación, así que pensé que era lógico que saliera detrás de Yates. Aunque tenía la sensación de que podía seguir al británico, yo tenía que seguir primero a Carapaz. Si perdía la maglia rosa no quería perder también el segundo puesto”, explicó.

Con Yates alejado, Del Toro pidió colaboración a Carapaz, pero el ecuatoriano no estuvo para hacer el trabajo.

“En la última parte de la subida intenté trabajar con Carapaz, pero él no quiso. Tampoco podía darlo todo con él solo a mi rueda, porque entonces me atacaría por la espalda. Y si perdía la clasificación, no quería perder también el segundo puesto”, recalcó.

Del Toro consideró que no tenía nada de qué arrepentirse.

“No fue una apuesta. Hice lo que creí más inteligente. Pero todos jugaron sus bazas, aunque Visma lo hizo muy bien con Wout van Aert arriba. ¡Me quito el sombrero ante ellos!”, dijo.

ACARICIA LA GLORIA

Del Toro terminará el Giro con la sensación de haberlo podido ganar.

“Creo que podría haber ganado el Giro, pero eso es lo cruel del ciclismo. Por eso nos encanta. A veces se gana, a veces se pierde. Claro, que es decepcionante, pero hay que darse cuenta de lo importante que es esta carrera”, concluyó.