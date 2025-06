Astiazarán toma el control del Nacional Amateur

SE IMPONE SONORA. Carlos Astiazarán le encontró el modo al campo del Country Club de Guadalajara.

Tras una ronda inicial de 70 golpes, el mexicano Carlos Astiazarán le sumó hoy una de 67 golpes para llegar a un score global de 137 golpes, 7-bajo par, y ser líder absoluto de la edición No. 97 del Campeonato Nacional Amateur, uno de los campeonatos más emblemáticos del calendario oficial de la Federación Mexicana de Golf.

Luego de 36 hoyos, el sonorense se separa por un golpe de Jorge Emilio Hernández (70) y Vincent Cervantes (67). En el cuarto lugar, con globales de 139 golpes, 5-bajo par, aparecen el también mexicano Francisco Solorza (70) y el argentino Mateo Pulcini (70).

EMPATADOS EN LA T6

El brasilero Matheus Balestrin (67) y los mexicanos Joshua Hong (71), Manuel Cue (72) y Guillermo Silva (67) se dividen el sexto lugar, cada uno con scores globales de 140 golpes, 4-bajo par. Francisco Romo (69) y Andrey Borges (68), el No. 63 del Ranking Mundial Amateur, cierran el top-10 a cuatro golpes del puntero.

“Creo que en general tuve un gran día y le pegué muy bien a la bola desde el tee. Solo tuve un par de malos swings que me costaron dos bogeys, pero no me concentro en ellos. Vengo muy bien preparado para este campeonato y en el golf tienes que aprovechar los momentos”, sostuvo Astiazarán, quien juega golf para University of Pacific.

Hasta el momento ha sido más que bueno el rendimiento de Astiazarán en el Guadalajara Country Club, sede de esta edición del Campeonato Nacional Amateur.

El mexicano inició este viernes por el tee del 10 y se despachó con birdies en el 17 y 18. Para sus segundos nueve hoyos, firmó birdies en el 1, 2, 3 y 9 y tan solo dos bogeys, estos en el 4 y 8.

VINCENT CERVANTES

La lucha por el certamen llegó a la mitad de su recorrido y son muchos los que aún aspiran por los premios que se darán el domingo. Además de una réplica del icónico trofeo Percy Clifford, el campeón se irá a casa con una exención para el U.S. Amateur 2025 y una exención para la etapa final de la clasificación al U.S. Open 2026.

Luego de los dos primeros días de juego en Guadalajara, el corte quedó fijado en 6-sobre par y fue superado por 66 jugadores de nueve países.