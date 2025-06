Las críticas al tricolor

ÁNGEL SEPÚLVEDA. Pasó la prueba.

Comenzó el verano para la selección mexicana de futbol con una derrota.

Partido de preparación que para muchos tenía mayor exigencia que final de Copa del Mundo y que tras el descalabro están aniquilando a Javier Aguirre con críticas.

A ver, es un partido amistoso, justamente de preparación, que sirve precisamente para observar jugadores, que el técnico los conozca más en cancha y ver si pueden o no con el peso de una selección nacional.

Ahora, tras una derrota, ya se habla de que fracasaremos en el Mundial.

HAY DE PARTIDOS A PARTIDOS

Personalmente prefiero partidos como los del sábado que torneos como la Copa Oro. Dejan mucho más dos partidos amistosos contra Suiza y Turquía, siguiente rival, que los siguientes cinco partidos del torneo de CONCACAF, con respeto hacia Costa Rica, que si es un rival que exigirá a México, pero es un equipo al que constantemente se le enfrenta.

El análisis debe venir de manera individual a los jugadores, siempre con la idea de que el técnico los quiere ver y por eso hace rotaciones en posiciones que quizás pensamos ya se deberían tener como definidas.

EL EXTRAÑO CASO DE RODRÍGUEZ

Pocos entendemos la necedad de mantener a Carlos Rodríguez como frecuente en las convocatorias y casi siempre titular. Bueno, ante Suiza ni siquiera salió de cambio. Rodríguez en Cruz Azul es un jugador vital, determinante, pero su participación en selección nacional es prácticamente intrascendente. Aporta poco o nada, pero inexplicablemente siempre está y hasta como titular.

PORTEROS, LEJOS DEL NIVEL

Soy de los que piensan que la portería pasa por un momento difícil en México. Si bien no la considero como una “crisis”, si me parece que los porteros actuales están lejos del nivel de otras generaciones. Malagón y “Tala” cumplen y nada más, mientras que Memo Ochoa ya está rumbo al retiro. En esta ocasión se le carga mucho la mano al “Tala”, por un par de jugadas. Si, claro que se equivoca, pero tampoco es como para bajarlo ya de la selección. Además, no hay otras opciones fuera de los tres que están actualmente.

Sigue sin convencerme César Montes, y frente a Suiza la ausencia de Johan Vázquez se notó y mucho, Chiquete quedó a deber.

Tampoco entiendo el llamado a Emilio Lara, aunque me queda claro que más allá de la titularidad en este primer partido, lo veremos la mayoría de veces como suplente.

SEPÚLVEDA, MUY BIEN

Cosas a destacar me parece la participación de Ángel Sepúlveda, quien se confirma como una opción real en la delantera, así como Mateo Chávez, quien crecerá muchísimo cuando empiece su primera temporada en Europa.

Contra Turquía veremos otra vez cambios en la alineación, seguramente desde la portería, y es normal, así que guardemos las críticas para los partidos oficiales. E insistió, estos partidos sirven más que los “chorrocientos” jugados contra equipos de CONCACAF.