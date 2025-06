Muchas emociones, tribunas a la mitad…

POCA ASISTENCIA. Fue una auténtica pena teniendo en cuenta la gran calidad de espectáculo que tuvimos.

Cuando estaba en la recta del Autódromo Hermanos Rodríguez, el pasado domingo -previo a la carrera Viva México 250- volteé a la tribuna y la vi medio llena, o medio vacía, como se quiera calificar, fue una auténtica pena teniendo en cuenta la gran calidad de espectáculo que tuvimos. Esta fue la carrera que vio salir de Estados Unidos por primera vez en la historia a los autos de NASCAR Cup Series para una ronda puntuable.

Ahí, en la parrilla falsa, platiqué unos minutos con Steve O’Donell, presidente de NASCAR. Nuestra charla fue, en un principio, sobre “nuestros” Yankees de Nueva York; después dejamos el fanatismo por el beisbol de lado y nos enfocamos en la continuidad de la carrera mexicana. “Yo quisiera regresar”, me dijo. “Tenemos muchísimo trabajo por delante. Mucho por hacer. Pero, a mí me gustaría que nos veamos aquí el próximo año”, dijo, dejando en claro que, al momento, no hay certeza sobre la continuidad...

Bandera verde… Minutos antes, el miembro del Salón de la Fama y actual vicepresidente de Hendrick Motorsports, Jeff Gordon, dijo en la sala de conferencias del Centro de Prensa del Autódromo Hermanos Rodríguez que él no quiere tener carreras en años consecutivos en México. “De ninguna manera veo esto como una carrera fija en el campeonato”, comentó en la sesión de preguntas y respuestas tras hablar sobre el honor de ser el “comandante” de esta ronda.

“Es sumamente desgastante. Venimos de Michigan, por tierra, hasta Ciudad de México, y ahora de regreso a Pocono. No es pensar solo en el equipo que viene a México, sino en el de la siguiente fecha. No dan los tiempos. Vaya, está bien venir cada cuatro o cinco años, pero no lo veo como algo fijo”.

Y el tetracampeón fue más allá al justificar su dicho: “Pensaría en que tenemos que escuchar a los fans, darles voz… si vemos que miles de fanáticos vienen y quieren ver NASCAR en vivo, y llenan las tribunas y lo exigen, pues no quedaría más que escucharlos y obedecerlos… pero si no es así…”, dejando en claro su postura como uno de los equipos más importantes de la serie...

Entrada a pits… Y es que la taquilla en el Hermanos Rodríguez no vio reflejado el amor de los aficionados mexicanos por la serie. Entre una promoción centrada en la fanaticada de Fórmula 1 (que es muy distante), el alejamiento con los medios tradicionales que cubren a los stocks, el precio de las entradas, y más etcéteras, los aficionados no lograron el lleno esperado.

Ahora iniciarán las pláticas para las siguientes campañas, y dentro de NASCAR existen cientos de opiniones en cada uno de los jefes de equipo sobre lo que debería de pasar. Incluso un spotter abrió la puerta a una idea alocada (y que jamás pasará) como iniciar la temporada aquí, y después viajar a Daytona. De amarrar una continuidad, será necesario el reestructurar la estrategia para dar a conocer la categoría entre la afición y transformarlo en taquilla...

Salida de pits… En las pasadas entregas hablamos sobre la posibilidad de que el Autódromo Hermanos Rodríguez recibiera otra categoría internacional en 2026: IndyCar Series. Y como hemos dicho siempre, en el automovilismo todo cambia muy rápido. Si la semana pasada todo indicaba que la firma estaba casi segura, hoy no es así. Charlé con el expiloto y promotor Michel Jourdain durante el desayuno del domingo, en la pista, y me contó que las negociaciones no siempre marchan al mismo ritmo. “Esto es así… a veces avanzamos muy rápido, a veces esto se estanca. Vendrán días lentos…”, me confió. Hoy, no se ha firmado nada.

Así pues, pasamos de un escenario con carreras de NASCAR e IndyCar en 2026, a sólo la seguridad de Fórmula E y Fórmula 1… El panorama se cubrió de nubes...

Bandera a cuadros… Este fin de semana no habrá Fórmula 1, pero tendremos actividad mexicana en NASCAR, con Andrés Pérez de Lara en las Trucks y con Daniel Suárez en Cup Series, ambos en Pocono Raceway; mientras que Pato O’Ward estará en el hermosísimo trazado permanente de Road America, en IndyCar Series, buscando acercarse en los puntos al líder del campeonato, Alex Palou. Pendientes, que puede venir una sorpresa...

Así las cosas… sobre ruedas...