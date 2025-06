Max Verstappen casi enmudece para no ser sancionado por la FIA

Silencio, arma poderosa. Max Verstappen cuida más sus palabras para no arriesgarse a recibir más penalizaciones. (@redbullracing)

Max Verstappen fue muy precavido sobre hablar más de lo debido en la conferencia previa al Gran Premio de Austria este fin de semana. A cada pregunta sobre la FIA, las directrices de carrera publicadas o el sistema de puntos de penalización, respondió: “No voy a comentar sobre eso. No puedo arriesgarme a recibir otro punto de penalización”, dijo.

Al preguntarle si cambiaría su enfoque en pista, teniendo en cuenta que está a solo un punto de una suspensión, respondió: “¿Estás bromeando? ¿Esto es una trampa o qué? Me hacen esta pregunta todos los fines de semana. No tengo nada más que decir.”

Ya no le permiten ser crítico

Más tarde, durante el día de medios en Spielberg, Verstappen fue un poco más abierto en charla con la prensa neerlandesa dentro del hospitality de Red Bull. Allí explicó que su actitud en la conferencia oficial de la FIA respondió a dos motivos: por un lado, sintió que las preguntas eran una repetición de las que se hicieron hace dos semanas en Montreal; por otro, considera que ya no puede expresar críticas hacia la FIA ni hacia nada relacionado sin que eso tenga consecuencias.

“Fue una gran conferencia, una vez más… Me la pasé genial”, dijo con ironía al ser consultado por la rueda de prensa oficial. Al notar que las preguntas eran similares a las de fines de semana anteriores. “Por eso no dije mucho. Me simplifica la vida. Solo digo nada, o ‘sin comentarios’, y se termina ahí.”

Evita más sanciones

El neerlandés, tiene opiniones fuertes, por ejemplo, sobre la falta de consistencia a la hora de repartir puntos de sanción, pero ha decidido no compartirlas públicamente para evitar sanciones: “Simplemente, ya no se me permite ser crítico”.

Esto incluso aplica a sus charlas más informales con la prensa neerlandesa: “También acá, sí. Porque igual se escribe y la gente dice ‘Max dijo esto’, ‘Max dijo aquello’. Hasta eso puede causar revuelo.”

“Todo puede ser interpretado como una crítica y pueden sancionarte por eso. Está claramente establecido en el reglamento. Pueden decir ‘esto es una crítica hacia nosotros’, así que prefiero no decir nada más”.

¿Qué dicen las reglas de la FIA?

Cuando Verstappen dice que “la norma está claramente escrita”, se refiere a un pasaje del documento publicado por la FIA. En él se establece que se puede sancionar: “Cualquier palabra, acto o escrito que haya causado daño moral o pérdida a la FIA, sus órganos, sus miembros o sus responsables ejecutivos, y en general, que afecte los intereses del automovilismo o los valores que defiende la FIA”.

Esto corresponde al Artículo 12.2.1.f del Código Deportivo Internacional.

En cuanto a las sanciones, el documento aclara: “Para una infracción cometida en un entorno controlado, se puede aplicar una multa de hasta 5.000 euros, dependiendo de las circunstancias atenuantes o agravantes. En casos muy graves, se pueden imponer sanciones más severas bajo el CDI”.

Verstappen considera que prácticamente cualquier sanción es posible, por eso prefiere mantenerse en silencio. Vale aclarar que hasta ahora ningún piloto ha recibido puntos en su superlicencia por hacer comentarios críticos sobre el reglamento.

Esta semana recibió sanción

Desde el Gran Premio de Singapur del año pasado, Verstappen dice poco o nada en las conferencias oficiales de la FIA. Ese fin de semana recibió una sanción de “servicio comunitario” por decir una palabrota durante la conferencia de prensa del día de medios, y a partir de entonces el resto del fin de semana de Marina Bay pasó a realizar sus encuentros con la prensa en espacios alternativos, principalmente en el hospitality de Red Bull.

Desde ese momento, el neerlandés ha evitado hablar en contextos oficiales de la FIA.