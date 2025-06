No nos gusta nada…

RAÚL JIMÉNEZ De los mejores jugadores del Tri.

La selección mexicana volvió a ganar y avanzó a semifinales, pero dejó más dudas que certezas y no convenció a nadie ni tranquilizó a sus detractores.

Pero eso no es noticia, eso es lo lógico y lo que todos sabíamos que iba a pasar en esta Copa Oro. Sí, México podrá ganar este torneo, es muy probable que lo haga, y nadie iba a quedar satisfecho ni contento. Así es el torneo de CONCACAF, y así somos los medios y aficionados en este país.

Primero avanzaron tranquilamente en la fase de grupos a pesar de las “superpotencias” de República Dominicana y Surinam, como muchos quisieron hacernos creer. No goleó el equipo de Aguirre y por eso las críticas, destruyendo al futbol mexicano y alabando al caribeño, que, una vez más, sólo dejó buenos minutos y no pasará nada con ellos en muchos años.

COPA ORO ES EL TORNEO IDEAL PARA CRITICAR

En nuestro país la prensa tóxica anhela, desea, sueña con que le vaya mal a la selección y pase lo que pase hablarán mal de ella, y la Copa Oro es el torneo ideal para ellos. Por más que México lo gane habrá críticas y se hará menos el valor del trofeo, por las selecciones a las que enfrenta, mientras que las derrotas serán exacerbadas y pedirán que se vayan todos porque siempre lo hacen mal.

A eso, sumémosle que es real la crisis del futbol mexicano y que el nivel de la selección es muy bajo, y tenemos una combinación perfecta para quienes ven todo mal, tengan o no razón.

LA IDEA ES CRITICAR EL NUESTRO

Siempre alabamos proyectos extranjeros, porque la idea es criticar el nuestro, pero una vez más Canadá y Panamá no ganaron nada, por más que hayan crecido y mejorado, pero siempre se quedan, a diferencia de México, que siempre criticado, sin convencer, pero está en las finales del área.

Ahora contra Honduras, en semifinales, si México no golea a una selección catracha muy disminuida, y que ganó a Panamá quien sabe cómo, ya me imagino la ola de críticas, aunque el tricolor avance a la final.

Es de no creerse que ahora critiquen la aparición de Gilberto Mora a los 16 años, cuando nos hemos pasado varios años pidiendo oportunidades a los jóvenes que destacan, sin importar su edad.

QUEREMOS GOLEADAS EN TODOS LOS JUEGOS

La Copa Oro es un torneo que te va a dejar muy, muy poco y te va a quitar muchísimo, incluso ha provocado el cese de entrenadores y directivos, y eso no lo hemos aprendido. Los entrenadores usan este torneo para preparar lo que sigue y, aun así, no entendemos y queremos goleadas en todos los juegos, aunque luego critiquemos que ya no se dan esas goleadas porque las distancias en el futbol se han acercado.

HAY QUE ANALIZAR Y CRITICAR DE MANERA OBJETIVA

No nos gusta nada de lo que haga la selección, esa es la realidad, porque creemos que el futbol mexicano tiene para mucho más, pero también hay que analizar y criticar de manera objetiva. México está lejos de ser el equipo que queremos, que sabemos puede llegar a ser, pero en esta Copa Oro ha cumplido, si, el rendimiento esperado para un torneo de CONCACAF, pero sigue como principal favorito al título.