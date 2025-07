Novak Djokovic logra sufrida victoria en su primer partido en Wimbledon

Resistió el serbio. Djokovic se tomó unas tabletas para recuperarse y acabar el partido con margen suficiente respecto al toque de queda en Wimbledon. (EFE)

El serbio Novak Djokovic escapó de la quema de favoritos y doblegó con sufrimiento y problemas físicos al francés Alexandre Muller por 6-1, 6-7 (7), 6-2 y 6-2 en la primera ronda del torneo de Wimbledon.

El de Belgrado, que pidió atención médica en dos ocasiones, se complicó la existencia ante el número 41 del ranking en un encuentro que parecía tener controlado tras llevarse el primer set en un visto y no visto y disponer de una barbaridad de puntos de rotura y de set en el segundo.

Djokovic desperdició los once puntos de ‘break’ que tuvo en el segundo parcial y perdió seis puntos de set, cuatro con 4-5 y dos más en el ‘tie break’, dando vida a Muller que se creyó durante unos minutos que podía llevarse por delante al siete veces campeón del torneo en un día tétrico para los cabezas de serie, ya que por primera vez en la historia de los Grand Slam ocho ‘top ten’, entre el cuadro masculino y femenino se marcharon a casa en la primera ronda.

Más tarde Dojokovic confirmó que sufrió problemas estomacales, pidió asistencia médica en un par de ocasiones y se tomó unas tabletas que le dieron para tratar de recuperarse y acabar el partido con margen suficiente respecto al toque de queda en Wimbledon.

“Es bueno acabar hoy, gracias a todos por quedaros hasta tan tarde y gracias por el apoyo. Es bonito estar de vuelta en Wimbledon, es lo primero que tengo que decir. Este torneo siempre significa mucho para mí. Siempre disfruto de esta pista, excepto quizás en el segundo set”, dijo a pie de pista el serbio.

“Sobre lo que me ha pasado, no sé si es un problema estomacal o qué. Los doctores me dieron unas píldoras milagrosas y he podido acabar el partido bien. Sabía que me pasaba algo en el estómago”, apuntó el de Belgrado, que también añadió que no pensó en retirarse del partido en ningún momento. EFE