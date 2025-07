Daniel Suárez, sin asiento en NASCAR 2026…

EN PROBLEMAS. Daniel Suárez sólo ha liderado 14 giros, no tiene poles, un sólo Top 5 y apenas tres Top 5.

Todo indica que 2026 será un año sin pilotos mexicanos en las categorías mayores más importantes del mundo. El regiomontano Daniel Suárez finalmente confirmó mediante sus redes sociales que quedará fuera del Trackhouse Racing al término de la actual campaña. En abril pasado platiqué con Suárez en una entrevista publicada en el medio especializado Infopits.mx y ya me anunciaba que se encontraba en búsqueda de un asiento para 2026. Pues bien, este martes se dio la noticia y México se ha quedado -de momento- sin pilotos en las dos series mayores más importantes: Fórmula 1 y NASCAR Cup Series.

Y es que, como sucede en cualquier empresa, cuando los resultados no se dan, se queda fuera. A diferencia de sus coequiperos Ross Chastain y Shane van Gisberger (quienes ya ganaron y tienen boleto para los Playoffs), Daniel no ha logrado vencer en esta temporada...

BANDERA VERDE… La presión del Trackhouse Racing a Daniel no es nueva y se dio desde las primeras rondas del año. En Daytona, el mexicano contaba con un gran auto, tal vez el más dominante, pero el verse involucrado en un accidente (del cual no tuvo la culpa) le quitó la posibilidad del triunfo. Vinieron otras pistas donde parecía que Suárez podría ganar su boleto, sin embargo, siempre ha pasado algo que le deja fuera. Este año, en las carreras donde Suárez podría ser un contendiente, simplemente no se ha notado. Tras 18 de las 26 rondas de temporada regular disputadas, Daniel sólo ha liderado 14 giros, no tiene poles, un sólo Top 5 y apenas tres Top 5, números que están muy alejados de un piloto que pueda pelear la Copa. Peor aún, se ubica en el puesto 29 de la tabla general con 299 puntos, es decir, a 332 de William Byron, quien es el líder con 631 y ya tiene amarrada la postemporada… En la lucha de los Playoffs, Kyle Larson es el líder, con tres triunfos, al igual que Denny Hamlin y Christopher. Ante ello tiene que medirse el mexicano...

ENTRADA A PITS… Con el desempeño mostrado en 2025, Daniel necesitará mucho trabajo de sus managers para encontrar un asiento competitivo para 2026. Sabemos que cuenta con el respaldo financiero de sus patrocinadores, pero para hacerse de un stock de punta, en NASCAR Cup Series, se necesita mucho más que eso. A Suárez le urge una victoria, al menos. El regiomontano deberá aprovechar que el nivel competitivo de la mayoría de pilotos disminuye en trazados permanentes o callejeros, por lo que es vital que pelee por el triunfo en Chicago, Sonoma y Watkins Glen. Son esas las opciones más viables para que pueda meterse a los 16 mejores y con ello mantenga su nombre, al menos, en el aparador de la serie… Su primer reto será este fin de semana, en las calles de Chicago. Veremos de qué está hecho...

SALIDA DE PITS… Este fin de semana será uno de los más especiales para los seguidores de Fórmula 1. La serie regresa a Silverstone, el autódromo donde todo comenzó. Fue el 13 de mayo de 1950 cuando se disputó el primer Gran Premio del Campeonato Mundial. Fueron 70 vueltas al trazado de 4.7 kilómetros para un total de 329 kms de competencia y el vencedor fue Giuseppe Farina, quien lideró el espectacular 1-2-3 de Alfa Romeo. Por cierto, contrario a lo que el colectivo piensa, Ferrari no tomó parte de esa primera carrera, pues se sumó hasta la segunda ronda, en Mónaco. Pues bien, la categoría ha anunciado que habrá sorpresas, actividades y festejos especiales por los 75 años de la serie. Así que pendientes desde el viernes, que en México nos tocará madrugar con la Práctica Libre 1 comenzando a las 5:30 horas (tiempo de CDMX) ...

BANDERA A CUADROS… Vaya una felicitación especial a Ford México, que la pasada semana cumplió 100 años. Un abrazo fuerte para Lucien Pinto, presidente de la armadora para México, Centroamérica y el Caribe; Julieta Meléndez, directora de comunicaciones; y todo el equipo de esta gran marca siempre relacionada al mundo de las carreras. Ya hablaremos de la historia de Ford y su relación con Pedro Rodríguez y todo el automovilismo mexicano. Enhorabuena, y que sean 100 más...

Así las cosas… sobre ruedas...