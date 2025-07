El músculo también recuerda

LA INTELIGENCIA DEL CUERPO. El que bailó, patinó, cargó, trepó o nadó, guarda una versión muda de sí mismo en sus fibras.

EL CUERPO TIENE SU MANERA DE GUARDAR LAS COSAS.

Lo que tú llamas “ejercicio” o “entrenamiento”, él lo traduce como una conversación. Cada flexión, cada salto, cada intento fallido de levantar algo que no se deja… se archiva. A veces en forma de tensión, a veces en forma de habilidad. Y otras, simplemente como huella.

Uno cree que los músculos son obedientes. Pero no. Son rencorosos, agradecidos o nostálgicos, dependiendo del trato que les des. Se acuerdan. Y actúan en consecuencia.

LA INTELIGENCIA DEL CUERPO

Los músculos no solo sirven para movernos. Sirven para recordarnos quiénes fuimos. El cuerpo que alguna vez subió una montaña no olvida el patrón de coordinación necesario para volver a subirla, aunque pasen años. El que bailó, patinó, cargó, trepó o nadó, guarda una versión muda de sí mismo en sus fibras. Le llaman “memoria muscular”, pero en realidad es una forma de inteligencia corporal que funciona a espaldas del ego.

Cuando entrenas de forma constante, tus músculos aprenden. No solo se hacen más fuertes, sino más hábiles: activan fibras más rápido, gastan menos energía, cometen menos errores. Y eso no depende sólo de su tamaño, sino del diálogo que tienen con tu sistema nervioso. El cerebro envía órdenes, sí, pero es el cuerpo quien decide cómo ejecutarlas.

Y aquí viene lo fascinante: aunque dejes de entrenar, algo queda. No tanto el músculo en sí, sino la facilidad para recuperarlo. Como si la biología reconociera el esfuerzo y no empezara desde cero.

La ciencia ya lo comprobó: las fibras musculares que alguna vez se activaron se reactivan más fácilmente, porque dejaron marcas moleculares. No son músculos con nostalgia: son músculos con experiencia.

EL CUERPO COMO ARCHIVO

Todos tenemos archivos físicos. Esa rodilla que ya no se dobla igual. Ese hombro que cruje. Ese movimiento que antes salía sin pensar y ahora exige concentración. El cuerpo recuerda los excesos tanto como las omisiones. El dolor también es memoria.

Hay quienes creen que el cuerpo es una máquina. Pero una máquina no guarda rencores ni afectos. El cuerpo sí.

Entrenar no solo modifica músculos: modifica hábitos de movimiento, posturas internas, formas de estar en el mundo. Por eso cuando alguien deja de hacer ejercicio por años y vuelve, hay una mezcla rara entre torpeza y familiaridad. El cuerpo no responde igual… pero algo en él sonríe. Como si dijera: “Ah, ya me acordé”.

Eso también explica por qué ciertos gestos regresan cuando menos lo esperas. Subes un escalón y tu pierna responde como en los días buenos. Agarras un balón y la mano lo acomoda sola.

El cuerpo no es exacto, pero es leal.

Y como todo archivo, se llena de lo que repites. Si repites abandono, recuerda eso. Si repites cuidado, también.

EL MÚSCULO COMO MAESTRO

La memoria muscular no es solo un truco fisiológico. Es una lección filosófica. Nos recuerda que lo que hacemos deja huella, incluso cuando ya no somos conscientes de ello. Que no se empieza desde cero. Que siempre hay un resto. Una parte de nosotros que quiere moverse, aunque la mente dude. Una parte que se entrena en silencio.

El músculo también recuerda porque el cuerpo no olvida.

Porque cada zancada, cada carga, cada respiración profunda fue un acto de fe. Y el cuerpo, ese cronista mudo, sabe reconocer la fidelidad.

A veces, cuando creemos que estamos viejos, oxidados o torpes, no es que hayamos perdido la fuerza. Es que olvidamos que alguna vez la tuvimos.

Y basta con invocar al músculo para que él nos recuerde.

Porque sí: el músculo también recuerda. Y a veces, lo hace mejor que nosotros.