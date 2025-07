Red Bull Racing se derrumba, hay más despidos

En otros tiempos. El equipo Red Bull ya no volverá a hacer el mismo, los cambios ya se veían venir. (Foto es)

Además de Christian Horner, hubo otros despidos en Red Bull Racing. A la salida del exjefe de equipo, se han sumado las salidas de Paul Smith, jefe de comunicaciones y Oliver Hughes, director de marketing.

Horner, el primer jefe de equipo de la historia de Red Bull en Fórmula 1, ha sido despedido después de más de 20 años en el cargo. Con ocho Mundiales de Pilotos, seis de Constructores y más de 100 victorias a sus espaldas como directivo, abandona su puesto tras haber estado realmente discutido en los últimos 18 meses.

Según avances del reputado periodista Thomas Maher, del portal web Planet F1, el jefe de comunicaciones, Paul Smith, que siempre acompañaba a Horner en sus apariciones ante los medios de comunicación, también ha dejado el equipo.

El director de marketing, Oliver Hughes, una pieza muy importante dentro del equipo de Fórmula 1, que de hecho ya subió una vez al podio en Miami, también ha dicho adiós con efecto inmediato a Red Bull.

Asimismo, según informa The Race, el despido de Horner también trae consigo la ruptura en su alianza con Pierre Waché, quien ejerce como el máximo responsable técnico desde la salida de Adrian Newey. No han sido tiempos fáciles para el ingeniero francés, que de momento, no está sabiendo abordar los problemas que tiene el RB21, que a su vez, era uno de los principales temores de Max Verstappen y su entorno.

Waché continúa dentro de Red Bull como su jefe técnico, junto a Enrico Balbo, otra de las figuras más importantes en ese departamento. Eso sí, acorde con la información de la citada cabecera, el francés ha sembrado algunas dudas en los últimos meses, aunque no se puede ocultar su sólida labor, y también la de Balbo, junto a Newey en los últimos tiempos.

Waché y Balbo se mantienen como dos de los altos cargos dentro del equipo, junto a Gianpiero Lambiase, jefe de ingeniería e ingeniero de Max Verstappen, y Hannah Schmitz, la directora de estrategia.