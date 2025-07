Logra Gaby López ubicarse en el Top-10 en The Amundi Evian Championship 2025

ENTRE LAS MEJOTRES. Gaby López, lista para el British Open.

La golfista mexicana Gaby López culminó su participación en The Amundi Evian Championship 2025, evento que representó el tercer major del calendario de la LPGA.

SUS NÚMEROS

La mexicana firmó rondas de 68, 74, 67 y 65, 274 golpes en total, diez bajo par, para quedar empatada en el puesto nueve con la australiana Gabriela Ruffels.

Gaby cerró con gran solidez al tener una ronda libre de bogeys; la representante mexicana hizo cuatro birdies y cerró con broche de oro al embocar águila en el 18.

Y AHORA EL ABIERTO BRITÁNICO

“Fue una ronda fantástica, hicimos básicamente muchas cosas buenas, estoy muy contenta de mantenerme paciente al principio. Siempre es bonito cerrar con 3 un par 5, fue una semana en donde no empecé pegándole bien a la pelota, mentalmente creo que me mantuve mucho más tranquila, sabiendo que desde cualquier lado teníamos que hacer par o birdie y creo que eso me empezó a dar más tranquilidad, hoy le pegué mucho mejor a la pelota. Me quedan dos semanas de descanso antes de jugar el British Open, pero era importante cerrar bien esta semana para agarrar confianza.” mencionó Gaby López al concluir su participación.

30 AÑOS DE HISTORIA

Grace Kim fue la ganadora del 30° aniversario de The Amundi Evian Championship 2025 con rondas de 65, 68, 70, 67, 270 golpes en total, catorce bajo par.

LUGAR ESPLENDOROSO

The Amundi Evian Championship se jugó en el exigente campo del Evian Resort Golf Club, a orillas del lago Lemán, donde reunió a las mejores golfistas del mundo en una de las citas más prestigiosas del golf profesional femenino y repartió una bolsa de 8 millones de dólares.