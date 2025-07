CANTERA DE PUMAS. Por más que se le quiera dar oportunidades a jóvenes, justamente se trata de no apresurar procesos. (Jesus Cisneros/Jesus Cisneros)

En muy poco, o casi nada, cambiará mi percepción sobre los candidatos y favoritos al título del Apertura 2025 después de la jornada uno, y es que hubo muchas circunstancias que quedarán como anécdota en esta primera fecha y dudo mucho que sean algún indicador de lo que ocurrirá el resto del torneo.

Cruz Azul no tuvo un buen inicio, pero sigue siendo el gran favorito por el plantel, las ganas de revancha y el técnico que llega. América y Rayados también comenzaron con muchas dudas, pero no tengo duda que estarán dentro de los candidatos, y Toluca, a pesar de comenzar con triunfo, no mostró todo lo que tiene para defender el título.

Y TODO ESO ES NORMAL

El calendario de la Liga MX hace que las primeras jornadas sean desechables para los candidatos al título, no así para quienes necesitan tomar colchón y puntos desde el principio porque pelearán en el grupo de los lugares seis al doce por los lugares de repesca.

Además, recordemos que habrá una pausa, este año afortunadamente de tan sólo una semana, por la Leagues Cup, y así habrá más partidos de preparación para los clubes, sí, para la gran mayoría seguirán siendo de preparación.

FALTAN REFUERZOS

En general, a los equipos les faltan refuerzos, habrá todavía más llegadas y cambios en los equipos, y a eso hay que sumarle que casi la mitad de los equipos cambiaron de entrenador, por lo que tendrán que adaptarse a sus nuevos técnicos y nos da que a las primeras tres jornadas podemos llamarla “pretemporada con puntos”.

Quizás de la Jornada 1 podemos concluir que a Pumas le urgen refuerzos. Ya tiene dos, el colombiano lateral izquierdo Angulo, que reforzará la defensa en una posición muy necesaria desde hace varios años en el Pedregal, y Aaron Ramsey, cuya calidad es indiscutible pero la duda está en cuándo podrá jugar y si estará listo al cien por cien para aportar en la ofensiva de Pumas.

PUMAS NECESITA UN PORTERO

Eso y a Efraín Juárez le urge un portero. Por más que se le quiera dar oportunidades a jóvenes, justamente se trata de no apresurar procesos, y ahora, lo que hemos visto de la cantera puma en la portería es que hay muy buen futuro, pero todavía no están listos para el presente.

Sin ver a Tigres y Guadalajara todavía, mis candidatos al título siguen siendo los mismos antes de comenzar el torneo y a pesar de sus actuaciones en la primera fecha. Cruz azul, Toluca, América y Rayados, en ese orden.