NASCAR irá a Canadá en lugar de México

CANCELADO. Los sitios oficiales de las carreras de NASCAR ya disputadas en 2025 han comenzado a colocar los precios para las rondas de 2026… excepto México.

Los sitios oficiales de las carreras de NASCAR ya disputadas en 2025 han comenzado a colocar los precios para las rondas de 2026… excepto México. Y es que el NASCAR Mexico City Weekend no tiene un espacio en el calendario del próximo año. La ronda internacional (recién añadida a su estrategia) se disputaría en Montreal, Canadá, donde todo ya está puesto y dispuesto para recibir -al menos- a Truck y Xfinity Series. Será mucho más sencillo sumar la logística de Cup y tener un festival completo, tan cerca de la frontera con Estados Unidos, apenas unos 60 kilómetros.

La cercanía de Montreal con Nueva York (donde ya celebran la carrera de Watkins Glen) le coloca como una fecha natural en el calendario, a diferencia de Ciudad de México, donde los conductores de los tráileres tuvieron que manejar dos días para llegar y dos días más en el regreso, “robando” horas a los chicos del taller para arreglar los autos para la siguiente carrera, que fue en Pocono.

“No quiero repetir este desgaste cada año”, me dijo Jeff Gordon, director de Hendrick Motorsports. El boceto de calendario no coloca a Canadá en el mismo fin de semana de México, sino (tentativamente) en mayo...

BANDERA VERDE… Se dice que NASCAR se encuentra en los últimos detalles antes de confirmar las 36 fechas de Cup de 2026, y que entre los altos mandos ni siquiera se discute la opción de repetir la experiencia. “Nos encantó y encanta México. Amamos a la afición y si no tuviéramos dos mil millas entre nosotros iríamos felices, pero las distancias nos matan”, me dijo una persona de NASCAR Internacional. No quiere decir que la serie nunca vaya a regresar, pero al menos, no será el próximo año, pues se necesitará de más tiempo para encontrar el fin de semana perfecto, que el viaje valga la pena y ahora sí se cuente con el 100% del boletaje vendido.

Por lo pronto ya está confirmado el fin de semana de San Diego (junio), y la carrera se llevará a cabo en la base naval de la península de Coronado (Coronado Island) -ahí, donde la ‘maestra Elba Esther’ tenía su casa-, en pleno corazón de California. Listo el mercado que llaman “hispano” ...

ENTRADA A PITS… Para que NASCAR Cup Series regrese al Autódromo Hermanos Rodríguez se tiene que contar con la certeza de que los aficionados responderán (con base en un trabajo de difusión certera, apoyada en los medios que tradicionalmente difundimos el automovilismo y no en “influencers” enfocados a adolescentes), una bolsa en garantía y al menos un fin de semana de descanso con la siguiente carrera. No es imposible, pero la organización mexicana debería trabajar al 100% en darle esa opción a NASCAR. El que Daniel Suárez encuentre asiento para 2026 ayudaría en el aspecto de mercadotecnia, pero sus malos resultados no son muy promisorios...

SALIDA DE PITS… Este lunes por la noche se llevó a cabo una carrera de midgets en el óvalo de tierra de ⅜ de milla de Drummond, Canadá. Stewart Friesen, piloto habitual de NASCAR Truck Series, participó en la competencia -como hace regularmente-. Lamentablemente perdió su auto mientras peleaba el liderato, para estrellarse con la barrera de concreto, elevarse unos tres metros y dar varias volteretas. Stewart se fracturó la pelvis y la pierna derecha y fue sometido a cirugías. Estamos a la espera de buenas noticias sobre su estado y desde aquí mandamos buenos deseos para que su recuperación sea corta.

Stewart ya tiene un triunfo en Trucks en este año y es uno de los siete pilotos seguros en Playoffs, por lo que habrá que esperar a que NASCAR anuncie si ese lugar va para su camioneta o queda abierto y en disputa, lo que dejaría -de momento- a Jake Garcia en postemporada…

BANDERA A CUADROS… Luego de la gran demostración de Oscar Piastri en Spa-Francorchamps, la Fórmula 1 viaja a Hungría, donde se espera que continúe el dominio de McLaren. También veremos a los autos de Fórmula 2 y Fórmula 3, por lo que habrá pilotos mexicanos peleando el triunfo. Hay semana de descanso en IndyCar Series, pero Daniel Suárez sí tendrán acción en Cup Series, en Iowa. Atentos y al pendiente...

Así las cosas… sobre ruedas...