Inter Miami vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Leagues Cup 2025

Inter Miami vs Pumas | Leagues Cup 2025 Rodrigo de Paul (Inter Miami) y Álvaro Angulo (Pumas) podrían ser dos de los protagonistas de este enfrentamiento.

Un duelo crucial para dos equipos que se disputan su lugar a octavos de final se disputa entre Inter Miami y Pumas. El equipo dirigido por Javier Mascherano ha sido uno de los mejores de Estados Unidos en este torneo y quiere ir en busca de un nuevo título. En frente, los Universitarios siguen en busca de ser el equipo que busca Efraín Juárez y una victoria los pondría muy cerca de meterse a la ronda de eliminación con una victoria en los noventa minutos.

En el inicio de la tercera jornada de la fase regular, Toluca y Pachuca tomaron la cima de la clasificación general de la Liga MX, mientras que los Tigres pusieron en riesgo su clasificación. Ahora, clubes como FC Juárez, Pumas y Necaxa tienen la oportunidad de conseguir tres puntos y colarse a los cuartos de final del certamen.

¡𝙃𝙊𝙔 𝙅𝙐𝙀𝙂𝘼 𝙋𝙐𝙈𝘼𝙎! 👊😼



Juntos apoyemos hoy al equipo, vamos por esa clasificación a la siguiente ronda 🐾



🆚 Inter Miami

📍Chase Stadium

🕰️ 17:30 🇲🇽

🕰️ 19:30 🇺🇸#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/8HeX6NunoO — PUMAS (@PumasMX) August 6, 2025

En qué horario se juega el Inter Miami vs Pumas | Leagues Cup 2025

El silbatazo inicial de este duelo será a las 17:30 horas (CDMX) de este miércoles 6 de agosto desde la cancha del Chase Stadium.

En qué canal ver el Inter Miami vs Pumas | Leagues Cup 2025

La transmisión de este duelo será exclusiva de Apple TV, por lo que tendrás que sintonizar su señal para poder disfrutar de este encuentro.

Cómo ver en app el Inter Miami vs Pumas | Leagues Cup 2025

Descarga la app de Apple TV para tu dispositivo móvil o Smart TV, ingresa al MLS Season Pass y mira este partido dondequiera que estés

Previa del Inter Miami vs Pumas | Leagues Cup 2025

Uno de los partidos más esperados de esta primero fase no podrá contar con dos de sus jugadores estelares. Lionel Messi, quien salió por molestias físicas del enfrentamiento contra Necaxa, no estará disponible para este duelo. Del otro lado, Keylor Navas no defenderá la portería de Universidad Nacional luego de haber sido expulsado en los minutos finales del juego contra Atlanta United. Sin embargo, los dos equipos llegan con buenas oportunidades de clasificación, pero necesitan ganar en los noventa minutos para aspirar a la siguiente ronda.

Inter Miami, campeón de esta Leagues Cup en 2023, se mantiene como uno de los equipos a vencer. El equipo continúa fortaleciéndose con la reciente llegada de Rodrigo de Paul, quien se une a la lista de estrellas conformadas por Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets y Lionel Messi. El proyecto de Javier Mascherano busca colocar a este club en la cima de la Concacaf y de la MLS.

En frente, los Pumas de Efraín Juárez siguen construyendo su identidad y se perfilan para ser uno de los cuatro equipos de Liga MX que estén en la siguiente ronda. Con una victoria lo suficientemente abultada, saltarían incluso hasta el primer lugar, al menos de forma provisional. El club tiene una deuda con su afición en torneos internacionales.