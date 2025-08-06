Se confirma LIV Golf Virginia para la temporada 2026

Campeón defensor. El chileno Joaquín Niemann ira en la defensa del título en Virginia que ganó en junio pasado. (Foto esped)

LIV Golf confirma que para la temporada 2026 regresará a Virginia, el evento se celebrará del 8 al 10 de mayo próximo en el Trump National Golf Club de Washington, D.C., en lo que sería la tercera visita de la Liga a la región del Atlántico Medio y la segunda en el recinto tras su exitoso debut en 2023.

“Tras un evento memorable en 2023 y un gran torneo en el Robert Trent Jones a principios de este año, esperamos traer LIV Golf de vuelta a Virginia en 2026”, declaró Ross Hallett, vicepresidente ejecutivo y director de eventos de LIV Golf.

Ross Hallett abundó que el Trump National ofrece un escenario audaz y de campeonato para los jugadores compitan en una hospitalidad de primera en el pintoresco norte de Virginia.

“Estoy encantado de dar la bienvenida de nuevo a LIV Golf al Trump National Golf Club Washington, D.C.”, declaró Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump. “La última vez que recibimos a los aficionados batimos récords históricos de asistencia, y este año la cifra será aún mayor”.

El pasado junio, el Robert Trent Jones Golf Club albergó LIV Golf Virginia, donde el capitán de Torque GC, Joaquín Niemann, superó por un golpe a Graeme McDowell (Smash GC) y Anirban Lahiri (Crushers GC) y se alzó con el título individual.

Con un terreno ondulado, calles bordeadas de agua y espectaculares vistas a lo largo del río Potomac, el campo exige precisión a los mejores jugadores.

Con LIV Golf Virginia confirmada suman ya siete para la temporada 2026 de un calendario global de 14 eventos.

Con anterioridad se confirmaron: Riad (5-7 de febrero), Adelaida (13-15 de febrero), Sudáfrica (20-22 de marzo), Ciudad de México (17-19 de abril), UK by JCB (24-26 de julio) y Singapur (13-15 de marzo), con sedes nuevas y que regresan aún por anunciar para 2026.