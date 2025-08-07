Alexandre Rocha y Santiago De la Fuente lideran el México City Open

México City Open. Alexandre Rocha hizo el mejor recorrido el jueves en el Club Campestre de la CDMX (Foto especial)

El brasileño Alexandre Rocha y el mexicano Santiago De la Fuente empatan al liderato tras la segunda ronda en el México City Open, primer torneo de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana que se desarrolla en el Club Campestre de la Ciudad de México.

Por algunos momentos Rocha creyó que cerraría la ronda como único líder de la competencia luego de firmar tarjeta de 63 golpes (-8), la más baja en lo que va del torneo.

Sin embargo, Santiago De la Fuente que venía a tres golpes de distancia del brasileño, cerró con birdie en el hoyo 16, un eagle en el 17, y par en el 18 para que con un 65(-5) y un acumulado de 130 golpes (-12) compartiera el sitio de honor después de 36 hoyos jugados.

Líder. Santiago De la Fuente luchará este viernes por la victoria. (Foto especia)

Rocha embocó en su recorrido nueve birdies por un bogey; De la Fuente, cuatro birdies, dos eagles y dos bogeys, para que juntos salgan como favoritos para la ronda final este viernes, en el único torneo en México que reparte puntos de ranking mundial (OWGR).

En el tercer lugar de la competencia y a tres golpes de los punteros se coloca el argentino Aram Yenid Jeian con ronda de 67 y suma de 133 (-9).

José Cristóbal Islas, el campeón defensor y líder el miércoles, tuvo un segundo recorrido poco prometedor de 70 impactos para que con un acumulado de 134 (-8) comparte el cuarto sitio con Sebastián Vázquez que entregó un segundo recorrido de 67 golpes. Islas aún tiene posibilidades de refrendar su título si logra jugar su mejor golf el viernes

José de Jesús Rodríguez, Gilberto Peña y Federico Gutiérrez empatan al sexto sitio con suma de 135 (-7) y a cinco impactos de los líderes.

El Top 10 lo completan el colombiano Juan Camilo Vesga (71), los mexicanos Isidro Benítez (66) y Alejandro Alonso (68), todos un acumulado de 138 (-4) en este torneo que reparte bolsa de un millón 800 mil pesos.