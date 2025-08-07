Álvaro Ortiz se mantiene en lucha por volver al Top 20 en la lista de puntos del KFT

Perseverante. El golfista tapatío Álvaro Ortiz tiene buen inicio en el Pinnacle Bank Championship. (Foto especial)

Álvaro Ortiz, en su lucha por mantener vivas las esperanzas de retornar al Top 20 en la lista de puntos del Korn Ferry Tour, firmó ronda de 68 golpes (-3) en la ronda uno del Pinnacle Bank Championship, para colocarse de inicio entre los 24 mejores de la clasificación.

El tapatío fue el mejor de los mexicanos en la jornada del jueves y se coloca a cinco golpes del puntero, el estadounidense Peter Kuest que firmó ronda de 63 (-8) en The Club at Indian Creek en Omaha.

Roberto Díaz con recorrido de 69 impactos (-2) comparte el sitio 39 de la competencia, mientras Emilio González, el mejor mexicano de la temporada en el KFT, apenas pudo sacar el par de campo (71 golpes) y tendrá que aplicarse en la segunda ronda para librar el corte.

En cuanto a Omar Morales, el novato mexicano en el tour, firmó 72 (+1) y la tiene complicada este viernes, pues se ubica entre los 100 mejores del evento y necesita no perder la concentración para librar un corte más en su corta estancia como golfista profesional.

Los primeros 20 golfistas en la lista de puntos del Korn Ferry Tour ascenderán al final de la temporada al PGA Tour para el 2026.