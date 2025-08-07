Esports World Cup 2025

. .

Este torneo, parte del Champions Chess Tour (CCT), se celebró en Riad, Arabia Saudita. El formato del torneo varía constantemente, lo que dificulta explicar con precisión su funcionamiento.

Basta con decir que no se trata de ajedrez tradicional, sino de una variante rápida con partidas de 10 minutos. Los jugadores no compitieron frente a un tablero físico, sino frente a pantallas de computadora en una sala de teatro abarrotado. Como es habitual, Magnus Carlsen se alzó con la victoria, derrotando a Alireza Firouzja con relativa facilidad.

Pero el momento más destacado fue el desempate en la semifinal entre Carlsen y Hikaru Nakamura, tras igualar 3-3. El desempate consistió en una partida de Armagedón, en la que el jugador con las piezas blancas dispone de 10 minutos, mientras que el jugador con las negras gana con un empate.

Antes de la partida, los jugadores participan en una subasta en la que ofrecen reducir su tiempo de juego; quien acepte jugar con menos tiempo recibe las piezas negras y la ventaja del empate.

Carlsen ofreció en secreto 7 minutos y 17 segundos, mientras que Nakamura, decidido a obtener las negras a toda costa, sorprendió con una oferta inusualmente baja de 6 minutos y 12 segundos.

CARLSEN – NAKAMURA

DEFENSA INDIA DE REY

1 Cf3 Cf6 2 c4 g6 3 Cc3 Ag7 4 e4 d6 5 d4 0-0 6 Ae2 e5 7 0-0 Cc6 8 d5 Ce7 9 b4 a5 10 bxa5 c5 11 a4 Txa5 12 Te1 Ce8 13 Ta3 f5 14 Cg5 Un aspecto fascinante fue el monitoreo del pulso de los jugadores.

Carlsen mantuvo un ritmo constante de 80-90 pulsaciones por minuto (excepto en esta final), mientras que Nakamura osciló entre 125-140, alcanzando incluso los 150.

Esto equivale al esfuerzo de un trote realmente intenso, muy superior al de un entrenamiento comfortable.

14....Cc7? (Con este jugada inferior acaba la teoría)

15 Ad2 h6 16 Cf3 (Jugado al instante. Imposible que un humano pueda encontrar la mejor línea: 16 exf5! hxg5?! 17 fxg6 seguido de Ce4 atacando en el flanco de rey y a la torre en a5)

16….Ta6?! 17 exf5 Nxf5?! 18 Ad3 Ne8?! 19 h3 Ad7 20 Ne4?! Cf6 21 Dc2? Cxe4 22 Axe4 Df6 23 Ac3 g5?! 24 Tb1?! b6 25 Ch2 Tfa8?? (No es posible jugar un ajedrez de alta calidad a un ritmo tan acelerado. 25....Cd4 es mejor))

26 Ng4 Df8

27 Dd3? (Ni Carlsen puede ver en segundos 27 Axe5! dxe5 28 Tf3 Axa4 29 Dd3. Es la segunda oportunidad que se le escapa)

27….Cd4 28 Ne3 Txa4 29 Txa4 Txa4 30 Txb6 Ta3! 31 Rf1! Ta2!? 32 Cd1! Aa4?? 33 Db1 Axd1 34 Dxa2 Df4 35 Tb8+ Af8 36 Db1 Ae2+ 37 Rg1 Axc4 38 Axd4 exd4 39 Ah7+ Rh8 40 Af5 Rg8 41 g3 Df3 42 Ae6+ Rh8 43 Dg6 1-0