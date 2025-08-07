Isaac del Toro asciende al tercer sitio general en la Vuelta a Burgos

Vuelta Ciclista a Burgos. Los ciclistas Giulio Pellizzari (d), del Bora, Lorenzo Fortunato (2d), del Astana (2d), Isaac del Toro (c), del Bora, Léo Bisiaux (2i), AG2R y Giulio Cicco (i) del Lidl en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, disputada entre San Pedro Cardeña y Valpuesta, de 185 kilómetros. (Santi Otero/EFE)

El mexicano Isaac del Toro se recuperó dos días después de su caída para finalizar en el cuarto lugar en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos y ascender al tercer sitio en la clasificación general, al acelerar en los últimos 20 kilómetros para mantenerse en el pelotón principal.

Del Toro, subcampeón del Giro de Italia, demostró nuevamente su potencia en piernas en el recorrido montañoso de 185 kilómetros desde San Pedro de Cardeña hasta Valpuesta.

El corredor francés del Decathlon AG2R Léo Bisiaux es el nuevo líder, tras imponerse en la tercera etapa que ganó tras lanzar un ataque a falta de un kilómetro para la meta.

Segundo fue Giulio Ciccone (Lidl Trek) que fue quién rompió la carrera y tercero fue Giulio Pellizzari (Bora).

El francés consigue así su primera victoria como profesional tras haber sido campeón del mundo de ciclocross en 2023.

El mexicano mantendrá un intenso duelo en los siguientes días con el francés de 20 años y Pelizzari (2). La cuarta y penúltima etapa se correrá mañana desde Burpellet (Doña Santos) a Regumiel de la Sierra.