NY Red Bull vs FC Juárez: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Leagues Cup 2025

NY Red Bull vs FC Juárez | Leagues Cup 2025 Ambos equipos todavía tienen la posibilidad de estar en cuartos de final.

Uno de los partidos definitorios de este torneo se disputa entre New York RB y FC Juárez. Los Toros tienen una última oportunidad de aspirar a la siguiente fase, pero necesitan ganar en los noventa minutos y tener una mejor diferencia de goles que varios de sus rivales. Por su parte, los ‘Bravos’ son el único equipo que todavía aspira a meterse dentro de los cuatro mejores el día de hoy. Los fronterizos quieren unirse a Toluca, Pachuca y Tigres en la siguente fase, quienes ya obtuvieron su puesto a los cuartos de final.

Este día concluye la primera fase de la Leagues Cup. Por parte de la MSL, Seattle Sounders e Inter Miami ya consiguieron su boleto a la siguiente fase. Cincinatti FC y NY Red Bull podrían obtener un boleto con una victoria. Por parte de la Liga MX; Pachuca, Toluca y Tigres ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda.

🏟️ Red Bull Arena

⌚️ 5:30 (HL) 7:30 (NY)

📺 Apple TV #MLSSeasonPass



🎟️ https://t.co/VVYpe4XsLE



📺 https://t.co/aEQ3TRFFHq pic.twitter.com/8isajr9eWF — FC Juárez (@fcjuarezoficial) August 7, 2025

En qué horario ver el NY Red Bull vs FC Juárez | Leagues Cup 2025

El silbatazo inicial de este duelo será a las 17:30 horas (CDMX) de este jueves 7 de agosto desde la cancha del Red Bull Arena.

En qué canal ver el NY Red Bull vs FC Juárez | Leagues Cup 2025

La transmisión de este duelo será exclusiva de Apple TV, por lo que tendrías que sintonizar su señal para poder disfrutar de las emociones de este juego en directo.

Cómo ver en app el NY Red Bull vs FC Juárez | Leagues Cup 2025

Descarga la app de Apple TV, ingresa al MLS Season Pass y mira este partido desde tu dispositivo móvil o Smart TV.

Previa del NY Red Bull vs FC Juárez | Leagues Cup 2025

Este será un duelo inédito entre ambas escuadras. Los equipos de la MLS han conseguido más triunfos en esta tercera fecha y comienzan a cerrar con fuerza este certamen. De hecho, Seattle Sounders es el único equipo que ganó tres partidos durante los noventa minutos, colocándose como el líder la MLS.

Los ‘Toros’ han logrado dejar atrás su mal paso en la MLS y podrían clasificarse a la ronde de eliminación de Leagues Cup. Sin embargo, necesita un triunfo por goleada para superar a Portland Timbers y Orlando City, quienes también llegaron a siete unidades y se encuentran en zona de clasificación.

Por su parte, los Bravos han sido una de las sorpresas de este torneo. El equipo de Martín Varini tiene la oportunidad de disputar una fase de eliminación internacional por primera vez en su historia. Con un triunfo, estarían dejando fuera a Puebla y superando a Pachuca y a Tigres en la tabla general.