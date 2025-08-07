Piastri y Norris tendrán las mismas oportunidades para luchar por el campeonato: Zak Brown

Estrategia inteligente. El estadounidense Zak Brown reconoce que es consciente de los riesgos que conlleva no elegir un 'número uno' en el equipo McLaren. (Foto especial)

Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, explica sobre el riesgo de no poner todo el peso detrás de un piloto en el equipo, después de que la primera parte de la temporada 2025 de la Fórmula 1, ha visto una intensa batalla entre Oscar Piastri y Lando Norris.

Piastri lidera actualmente el campeonato de pilotos con nueve puntos de ventaja sobre Norris, después de haber logrado 11 victorias en grandes premios entre los dos.

El equipo dirigido por Brown ha sido cuestionado a menudo por su decisión de no tener un piloto “número uno”, y aunque esto ha provocado algunas batallas campales en la pista y un accidente entre ambos durante el Gran Premio de Canadá, Brown mantiene su decisión.

El estadounidense reconoce que es consciente de los riesgos que conlleva no elegir un ‘número uno’. “Por supuesto, reconocemos que los incidentes han ocurrido y volverán a ocurrir”, escribió Brown, en una carta abierta a los aficionados en el paron veraniego de la Fórmula 1.

“Todo depende de lo bien preparado que estés para esos momentos y de cómo los afrontes. Creo que Montreal fue un brillante ejemplo de lo bien que todos manejaron la situación. Conocemos el riesgo de no apoyar a un piloto, pero daremos a Oscar y a Lando las mismas oportunidades de luchar en la pista para ganar el campeonato del mundo de pilotos.

“Es emocionante para nosotros y para el deporte. Creemos que los beneficios de competir de esta manera superan con creces las consecuencias, a pesar de que sabemos que pueden ocurrir incidentes. No soy ingenuo”.

Anticipa que subirá la adrenalina

“La adrenalina y la presión aumentarán, pero el equipo seguirá trabajando en armonía y gestionando las situaciones que se presenten. Está siendo un final de año fantástico. Estoy impaciente por volver a la pista cuando acabe el parón veraniego”.

Norris ganó el Gran Premio de Hungría, la victoria número 200 de McLaren en un gran premio.

“Dejamos Hungría habiendo marcado una increíble 200ª victoria de Gran Premio para McLaren, convirtiéndonos en el segundo equipo en la historia de la F1 en lograr tal hazaña”, explicó Brown.

“Al entrar en el parón veraniego, estamos actualmente en lo más alto del campeonato de constructores, con casi 300 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, y con Oscar y Lando ocupando las dos primeras posiciones en el campeonato de pilotos”.