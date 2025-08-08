Atlas vs Tigres femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Atlas recibe a Tigres Femenil en el estadio Jalisco Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Atlas y Tigres Femenil protagonizan hoy uno de los partidos más atractivos de la Jornada 5 del Apertura 2025 en la Liga MX Femenil, un enfrentamiento que promete intensidad y goles.

Este viernes 8 de agosto, el Estadio Jalisco será el escenario donde las Rojinegras intentarán frenar la marcha perfecta de las Amazonas, que llegan con paso firme en la temporada.

El cuadro tapatío, dirigido por Roberto Medina, afronta el reto con la urgencia de sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla y recuperar confianza tras un inicio irregular.

En el otro lado, Tigres Femenil, bajo el mando de Pedro Martínez, busca reafirmar su candidatura al título con un fútbol ofensivo y una plantilla que combina experiencia, talento y contundencia frente al arco.

Previa y pronóstico Atlas Femenil vs. Tigres Femenil | Jornada 5 de la Liga MX Femenil

Tigres llega como amplio favorito gracias a su invicto y su capacidad goleadora. Con tres victorias y un empate, las regiomontanas han demostrado solidez en defensa y un ataque letal, con Jennifer Hermoso y Jacqueline Ovalle como figuras determinantes. Su más reciente actuación, un contundente 5-0 sobre Mazatlán, reafirma el poderío ofensivo que caracteriza a las Amazonas.

Atlas, en cambio, ha tenido un arranque más discreto con una victoria, dos empates y una derrota. Su último resultado, un 2-2 en la visita a Xolas, dejó claro que el equipo tiene capacidad de reacción, pero necesita mayor equilibrio entre defensa y ataque.

En el historial de enfrentamientos, Tigres ha ganado 12 de los 15 partidos disputados, mientras que Atlas se ha impuesto en tres ocasiones, incluida la más reciente, un 2-1 que rompió una larga racha negativa ante las regias. El pronóstico es de una victoria para las regiomontanas.

¿A qué hora juegan Atlas vs. Tigres Femenil hoy?

El encuentro entre Atlas Femenil y Tigres Femenil está programado para este viernes 8 de agosto de 2025 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Se espera un ambiente vibrante, con una afición local dispuesta a respaldar a su equipo en un partido que puede marcar un punto de inflexión en su torneo.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Atlas Femenil vs. Tigres Femenil?

La transmisión en vivo del duelo se podrá seguir a través de TUBI, la plataforma que llevará a los aficionados cada detalle de este choque de la Liga MX Femenil. Además, será posible seguirlo en tiempo real mediante las redes oficiales de ambos clubes y plataformas de seguimiento deportivo.

Alineaciones probables Atlas vs Tigres Femenil

Atlas Femenil: Camila Haro; Dirce Delgado, Daniela Meza, Elena Sainz, Daniela Cruz; Jaquelín García, Victoria Acevedo; Sanjuana Muñoz, Maritza Maldonado, Brenda Cerén y Renata Huerta.

Tigres Femenil: Itzel González; Jimena López, Greta Espinoza, Sabrina Enciso; María Sánchez, Cristina Ferral, Alexia Delgado, Jennifer Hermoso; Stephany Mayor, Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle.