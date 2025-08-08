Confirman al estadio BBVA como sede de repechaje rumbo al mundial

Sede oficial en Monterrey. El ‘Gigante de Acero’ albergará en marzo próximo un partido de repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026. (Foto )

El Estadio BBVA, mejor conocido como el ‘Gigante de Acero’ será sede de uno de los partidos de repechaje internacional que otorgarán los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo FIFA 2026, se confirmó este viernes.

El partido se jugará en marzo de 2026, durante la única Fecha FIFA previa al arranque oficial del torneo, lo afirmó el gobernador de la entidad, Samuel García.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del mundial, cinco juegos oficiales, en la mejor sede ¡Ponte Nuevo, Ponte Mundial!”, escribió el político en sus redes sociales.

El partido de repechaje servirá como una prueba técnica y operativa para evaluar la infraestructura del estadio, la movilidad urbana, la seguridad y otros aspectos relacionados con la organización del Mundial.

La FIFA determinó que los repechajes se llevarán a cabo entre el 23 y el 31 de marzo de 2026. Participarán seis selecciones —una por cada confederación, salvo UEFA, y una adicional de Concacaf— en un formato de eliminación directa.

Monterrey y Guadalajara, ambas sedes mundialistas, serán los escenarios donde se disputen estos encuentros definitorios.

Durante la Copa del Mundo de 2026, el Estadio BBVA albergará un total de cuatro partidos oficiales: tres de la fase de grupos y uno de octavos de final. Con el duelo de repechaje, sumará un quinto partido internacional, consolidándose como uno de los recintos más activos del torneo.

Para ello, el estadio operará bajo el nombre de “Estadio Monterrey”, como parte de las reglas de patrocinio de la FIFA.

Esta será la primera vez que México reciba un partido de repechaje rumbo a un Mundial, lo que convierte al evento en un hito histórico para el futbol nacional.