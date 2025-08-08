México gana presea de plata mundial en equipo mixto de arco compuesto

Podio mundial en Chengdú 2025. Maya Becerra y Sebastián García (izquierda) en el podio de medallistas en la prueba de equipo mixtos de arco compuesto. (Conade)

México logró su primera medalla en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, gracias a la plata obtenida por los arqueros Maya Becerra y Sebastián García en la prueba de equipos mixtos de compuesto.

La jalisciense y el coahuilense se conjuntaron en cuartos de final para derrotar 156-155 a los turcos Begum Yuva y Batuhan Akcaoglu. Ya en semifinales vencieron con lo mínimo a Estados Unidos, representado por Alexis Ruiz y Curtis Lee, por 158-157.

En la ronda final ante los daneses Sofie Dam y Mathias Fullerton, quien en 2023 fue campeón de la Final de Copa del Mundo en Hermosillo, Sonora, los mexicanos también lucharon de poder a poder y fueron los europeos los que se llevaron la victoria por marcador de 156-155.

La medalla de plata mejora la actuación mexicana en la edición de Birmingham 2022, cuando la propia Becerra y Miguel Becerra se quedaron con el cuarto lugar.

El equipo mexicano tendrá una oportunidad más de ganar otra medalla, cuando Becerra luche por subir al podio en arco compuesto individualmente.