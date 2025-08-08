Deportes

Maya Becerra y Sebastián Vázquez terminan en el segundo sitio en los Juegos Mundiales Chengdú 2025

México gana presea de plata mundial en equipo mixto de arco compuesto

Por Crónica deportes
Podio mundial en Chengdú 2025. Maya Becerra y Sebastián García (izquierda) en el podio de medallistas en la prueba de equipo mixtos de arco compuesto. (Conade)

México logró su primera medalla en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, gracias a la plata obtenida por los arqueros Maya Becerra y Sebastián García en la prueba de equipos mixtos de compuesto.

La jalisciense y el coahuilense se conjuntaron en cuartos de final para derrotar 156-155 a los turcos Begum Yuva y Batuhan Akcaoglu. Ya en semifinales vencieron con lo mínimo a Estados Unidos, representado por Alexis Ruiz y Curtis Lee, por 158-157.

En la ronda final ante los daneses Sofie Dam y Mathias Fullerton, quien en 2023 fue campeón de la Final de Copa del Mundo en Hermosillo, Sonora, los mexicanos también lucharon de poder a poder y fueron los europeos los que se llevaron la victoria por marcador de 156-155.

La medalla de plata mejora la actuación mexicana en la edición de Birmingham 2022, cuando la propia Becerra y Miguel Becerra se quedaron con el cuarto lugar.

El equipo mexicano tendrá una oportunidad más de ganar otra medalla, cuando Becerra luche por subir al podio en arco compuesto individualmente.

