Omar Morales libra su segundo corte en el Korn Ferry Tour

Gira del Korn Feery Tour. Omar Morales está en modo sorpresa, luego de ser el mejor mexicano en la R2 del torneo del KFT que se juega en Omaha. (Foto especia)

Omar Morales, el mexicano de 22 años que en junio pasado se convirtió en golfista profesional, dio la sorpresa en la segunda ronda del torneo Pinnacle Bank Championship que se juega en Omaha, donde consiguió librar su segundo corte después de cuatro intentos seguidos sin fortuna en el Korn Ferry Tour.

Pero ahora en The Club at Indian Creek, el poblano se lució en la segunda ronda, embocó seis birdies, libre de bogeys para firmar tarjeta de 66 golpes (-5) y con acumulado de 138 (-4) comparte el sitio 27 de la tabla.

El golfista que estudió en la UCLA ha jugado apenas siete torneos del Korn Ferry Tour, gira de ascenso al PGA Tour. Su primer corte lo libró en el Memorial Health Championship en junio pasado, cuando jugó su tercer torneo.

Esta vez, Morales fue el mejor mexicano de los cuatro competidores en el torneo, pues Álvaro Ortiz entregó score de 72 (+1) y en el total lleva 140 golpes (-2) para estar en el límite del corte.

La nota triste del día la dio el guanajuatense Emilio González, el mejor jugador de la temporada en el Korn Ferry Tour, quien esta vez con dos rondas de 71 golpes y suma de par de campo, no le alcanzaron para librar el corte. Roberto Díaz con un segundo recorrido de 73 (+2) tampoco le alcanzó para librar el corte.