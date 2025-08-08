Santiago De la Fuente, campeón del México City Open II

Campeón del México City Open II. Santiago De la Fuente fue tan contundente en la última ronda en el Club Campestre de la Ciudad de México, que no hubo rival que le hiciera sombra. (YOALI MARTINEZ)

El mexicano Santiago De la Fuente hizo un gran cierre en el último recorrido del México City Open II para llevarse una victoria cómoda con un total de 194 golpes (-19) en el primer torneo de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana que reparte puntos de ranking mundial (OWGR).

El Club Campestre de la Ciudad de México fue testigo de cómo Santiago De la Fuente de 23 años y jugador del Asian Tour, cerró de manera brillante la segunda parte de su recorrido, en el que embocó seis birdies en fila entre los hoyos 12 y 17, que sumados a los que había acertado más temprano en los hoyos 4 y 5, le llevaron a firmar tarjeta de 64 golpes (-7) para obtener un triunfo arrollador sobre sus más cercamos perseguidores.

El nacido en Ocotlán, Jalisco sacó siete golpes de ventaja a los ocupantes del segundo sitio; al más veterano de la gira José de Jesús Rodríguez, 11 veces campeón en la GPM, y al brasileño Alexandre Rocha, líder el jueves. El guanajuatense entregó score de 66 golpes y el brasileño de 71, en el acumulado terminaron con 201 (-12).

“Estoy muy emocionado y agradecido por esta victoria. Es difícil poner en palabras lo que significa ganar tan pronto después de haber dado el paso al profesionalismo. Este campo y este torneo quedarán para siempre en mi memoria”, expresó De la Fuente al levantar el trofeo, visiblemente emocionado por tratarse de su primera victoria profesional.

Para su último recorrido De la Fuente inició en el grupo estelar junto al argentino Aram Yenidjeian y el brasileño Alexandre Rocha, ante quienes el mexicano mostró solidez desde el primer tee. Su precisión con el driver y la consistencia con el putt lo mantuvieron en la cima a lo largo de la jornada.

Sebastián Vázquez (68) y el argentino Aram Yenid Jeian (69) compartieron el cuarto sitio con suma de 202 (-11).

JC Islas, empate al sexto sitio

José Cristóbal Islas (70), el campeón defensor del título en el México City Open, compartió el sexto sitio de la clasificación con su connacional Marcelo Garza (64), quien al igual que De la Fuente firmó la tarjeta más baja de la última ronda.

Como mejor amateur de la competencia terminó el local Daniel Montalvo, en el sitio 28 con un score de 213 golpes, par de campo.