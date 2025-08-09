América vs Querétaro: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO la liga MX

Partido América vs Querétaro en vivo Especial

Los equipos llegan con historias recientes bien distintas: Club América busca reencontrarse con su mejor versión tras una Leagues Cup que dejó más dudas que alegrías, mientras que Querétaro atraviesa una crisis de rendimiento y aún no suma puntos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Este duelo podría marcar un punto de inflexión en sus respectivas trayectorias. En este sentido, te presentamos todos los detalles que tienes que conocer sobre este encuentro.

¿A qué hora y en dónde jugarán los equipos?

El enfrentamiento entre América y Querétaro se disputará este sábado 9 de agosto, a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Ciudad de los Deportes. Para quienes se encuentren en Estados Unidos, el juego se transmitirá a las 21:00 horas.

¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?

Para quienes estén en México, el partido se transmitirá en señal abierta por Canal 5, estará disponible por TUDN en televisión de paga, y también podrá seguirse en streaming por VIX Premium (ViX Plus)

En Estados Unidos, la cobertura estará a cargo de TUDN USA y Univision, además de la disponibilidad digital a través de sus respectivas plataformas y apps.

Posibles alineaciones de cada equipo

De acuerdo con ESPN, estas son las alineaciones probables:

América:

Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alan Cervantes; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y José Zúñiga.

¡Vámonos, nos esperan nuestras Águilas en casa! 🏟️🦅 pic.twitter.com/fEVU2rVlHZ — Club América (@ClubAmerica) August 9, 2025

Querétaro:

José Hernández; Omar Mendoza, Carlos Villanueva, Kevin Escamilla, Jesús Piñuelas, Francisco Venegas, Ángel Zapata, Aldahir Pérez, Lucas Rodríguez, Jhojan Julio y Jesús Hernández.