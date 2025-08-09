Carlos Ortiz se mete en la pelea por el título en LIV Golf Chicago

EN LA PELEA. El tapatío realizó una buena ronda este sábado. (Foto: Archivo)

El golfista mexicano Carlos Ortiz firmó una brillante actuación este sábado en el LIV Golf Chicago, colocándose en el quinto lugar con un acumulado de -5, tras entregar una tarjeta de -6, la mejor del día junto al líder Dean Burmester. Ortiz se perfila como uno de los contendientes más sólidos rumbo al cierre de la temporada individual del circuito.

Mientras tanto, los españoles Josele Ballester y Jon Rahm también brillaron, quedando a solo dos golpes del líder sudafricano Burmester (-9), con un acumulado de -7.

BALLESTER DESLUMBRA, RAHM MANTIENE EL RITMO

Ballester, de 21 años, dio un recital con un -5 en la segunda ronda, incluyendo un eagle, cinco birdies y dos bogeys. “Golpeé muy bien desde el tee y cerré fuerte contra el viento”, comentó. Compartirá grupo final con Rahm y Burmester, lo que definió como “un sueño”.

Rahm, por su parte, sumó un -4 este sábado con un eagle, cuatro birdies y dos bogeys. Sigue en la persecución del chileno Joaquín Niemann, líder del ranking general.

NIEMANN SE REZAGA, GARCÍA CAE

Niemann mejoró su registro (+3) con un -1 en la segunda jornada, pero sigue lejos de la cima con +2 total. En contraste, Sergio García, quien inició como colíder, cayó con un +2 que lo deja en -2 acumulado.

REPRESENTACIÓN LATINA EN ASCENSO

Además de Ortiz, completan la presencia hispana Abraham Ancer (par), Mito Pereira, Sebastián Muñoz y David Puig (todos con -1). El torneo continúa este domingo con altas expectativas para el mexicano.