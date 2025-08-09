Diablos Rojos toma la delantera en el primer Playoff de Zona Sur

VUELO EN EL JARDÍN. El fildeo de Diablos estuvo impecable. (Foto. cortesía prensa Diablos Rojos.) (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Luego de una pausa de 105 minutos tras el cierre de la séptima entrada debido a una fuerte lluvia en el Estadio Harp Helú de la capital mexicana, Diablos Rojos del México obtuvo la victoria en el primer juego de Playoff de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), al humillar a Leones de Yucatán, 3-13.

Diablos Rojos, líderes generales de la temporada regular, conectaron 13 hits, incluyendo sendos cuadrangulares de José Marmolejos y Juan Carlos Gamboa, además de un rally de ocho carreras en el octavo, para tomar la ventaja en la serie, de 1-0, en lo que fue una fiesta escarlata.

LEONES AGUERRIDOS

Yucatán llegó al encuentro ya enrachado en el esquema de Playoffs, pues cada juego de las últimas tres semanas les significaba una lucha para entrar a postemporada. Así, atacaron desde el primero en el orden, Wynton Bernard, quien bateó un doble por el jardín izquierdo, para llegar a la registradora con un batazo de Yadir Drake.

Drake avanzó a tercera en pisa y corre a elevado de Henry Ramos, y anotó por fly de Art Charles, para que Leones se pusiera en la pizarra 2-0.

CONTROL EN CASA

Fue hasta el cierre de la cuarta cuando los Diablos Rojos respondieron y ya con dos outs en la pizarra comenzaron un rally que dio la vuelta al encuentro. Carlos Sepúlveda, recién coronado como campeón de bateo de la temporada regular, conectó doble por el izquierdo, llegó a tercera por hit de Allen Córdoba y anotó la primera carrera escarlata impulsado por doble de Robinson Canó.

Tanto Córdoba como Canó fueron remolcados por un tremendo vuelacercas de José Marmolejos, para el 2-4.

LLEGÓ TLÁLOC

La lluvia hizo su aparición en la cuarta entrada, de manera intensa, pero los umpires decidieron que se podía continuar. Los locales aprovecharon el descontrol de Tommy Doyle, y Juan Carlos Gamboa, ya en el cierre de la quinta, pegó jonrón por el derecho para aumentar la ventaja a 2-5.

Cuando Leones se disponía a abrir el octavo episodio, justo a las 18:15, los umpires decidieron que la lluvia y una tormenta eléctrica hacían imposible el continuar el encuentro. Una vez que cesó la lluvia, 105 minutos después, comenzó el octavo inning.

Parecía que vendría la reacción felina, pues Yadir Drake bateó doble al central, y anotó con sencillo de Henry Ramos, para el 3-5, lo que aumentaba el dramatismo.

Sin embargo, el ataque de los Leones era insuficiente ante el poder ofensivo de los escarlatas, pues en el cierre de la octava construyeron un espectacular rally de ocho carreras.

Córdoba, Canó, Marmolejos, Ornelas, Pérez, Ruíz, Aquino y Sepúlveda anotaron luego de una lluvia de hits y dobles, para llevar el marcador a 3-13 y con ello toman la delantera en la primera serie de Playoff.

El segundo juego de esta serie de la Zona Sur se disputará este domingo, en punto de las 14:00 horas, en el Estadio Harp Helú.