México brilla en Canadá: dos oros en la Regata Real Henley

SE IMPONEN. Mejía y De la Rosa demostraron su buen nivel.

La selección mexicana de remo, respaldada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), suma dos medallas de oro en la prestigiosa 141ª Regata Real Canadiense de Henley, celebrada del 3 al 10 de agosto en St. Catharines, Ontario. Este certamen es uno de los más antiguos y exigentes del remo internacional.

Los oros llegaron en las pruebas de doble ligero varonil y single ligero varonil, donde los mexicanos demostraron su nivel competitivo rumbo a eventos clasificatorios internacionales.

RAFAEL MEJÍA Y ALEXIS LÓPEZ, PROTAGONISTAS DEL PODIO

La dupla conformada por el campeón mundial 2024 Rafael Alejandro Mejía Gutiérrez y Ricardo Daniel de la Rosa Vanegas se llevó el oro en la final de doble ligero varonil con un tiempo de 7:21.650 minutos. Por su parte, Alexis López se coronó en single ligero varonil con 6:44.290 minutos, en una emocionante final de foto finish ante el olímpico Miguel Carballo, quien quedó segundo con 6:44.950.

MÉXICO SUMA TAMBIÉN PLATAS Y BRONCES EN FINALES CERRADAS

En la final de mujeres single ligero, Melissa Edith Márquez Juárez fue segunda (7:33.780) y Aylin Ibarra Madueña tercera (7:38.040). En doble senior varonil, Jordy Luis Gutiérrez Castillo y Hugo Alejandro Reyes Antillón lograron la plata (6:53.210).

Mientras tanto, Daniela Altamirano Portuondo y Melissa Márquez finalizaron terceras en doble ligero femenil (7:48.110).

RUMBO A SANTO DOMINGO 2026

Este evento forma parte de la preparación rumbo al Campeonato Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrará del 13 al 17 de octubre en Petén, Guatemala. Las competencias en Henley continúan este domingo 10 de agosto.