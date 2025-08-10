Carlos Ortiz brilla en Chicago; Burmester vence a Rahm y Ballester en dramático desempate

CERCA. Los latinos Ortiz y Muñoz quedaron dentro del Top-10.

En una jornada cargada de emoción, el sudafricano Dean Burmester conquistó el título del LIV Golf Chicago al vencer en el ‘playoff’ a los españoles Jon Rahm y Josele Ballester, quienes igualaron con -9 en el acumulado. Burmester, que había iniciado el día con ventaja, tropezó con tres bogeys consecutivos, pero logró recomponerse y cerrar con par (71 golpes).

El desempate se definió en el hoyo 18, donde Burmester aprovechó los errores con el ‘putt’ de sus rivales y firmó un birdie decisivo. Con esta victoria, se embolsó cuatro millones de dólares y consolidó su posición entre los mejores del circuito.

CARLOS ORTIZ, ORGULLO MEXICANO EN EL LIV GOLF

El mexicano Carlos Ortiz fue uno de los protagonistas del torneo al finalizar cuarto en solitario con -8, a solo un golpe del desempate. Ortiz firmó una sólida ronda final de -3, manteniéndose en la pelea por el título hasta los últimos hoyos. Su consistencia y temple lo colocan como uno de los jugadores más destacados del circuito.

Ortiz superó a figuras como el chileno Joaquín Niemann, líder del ranking individual, quien terminó empatado en el puesto 17 con -2. También dejó atrás a su compatriota Abraham Ancer, quien cerró con -2 en total.

RAHM Y BALLESTER, CERCA DE LA GLORIA

El joven Josele Ballester, de apenas 21 años, estuvo a punto de lograr su primer título en el LIV Golf. Lideró en el hoyo 15, pero un bogey lo frenó.

A pesar de ello, junto a Rahm, logró forzar el desempate con birdies en el 18. Rahm, por su parte, sumó cinco birdies y tres bogeys, y aprovechó la jornada para acercarse a Niemann en la clasificación general.

El de Barrika pareció frustrado en algunos momentos cuando la fortuna no le sonrió por centímetros y finalmente se quedó en la miel en los labios de repetir su victoria en el LIV Golf Chicago, donde ganó en 2024.

La próxima semana en Indianápolis se decidirá el campeón individual del LIV Golf 2025, mientras que la final por equipos se disputará en Michigan.