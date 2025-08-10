Diablos humilló a Leones en el Harp Helú

CONTUNDENTES. Los Diablos, como si fuera día de campo. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Fue una mezcla entre práctica de bateo y carencia en la dirigencia de Leones de Yucatán. Diablos Rojos apaleó a los melenudos 1-12 en el segundo juego de los Playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Fueron ocho pitchers los que desfilaron por Yucatán para tratar de frenar el ataque de una de las ofensivas más peligrosas de la liga. Cinco de ellos lanzaron únicamente en la octava entrada, cuando el encuentro se convirtió en un espectáculo lastimoso para Yucatán.

Luego de que los brazos de Leones otorgaran 15 bases (entre golpe y por bolas), finalmente Diablos tomó ventaja de 2-0 en la serie. Este lunes viajarán a Yucatán para, en caso de ser necesario, disputar tres partidos.

ARRANQUE PAREJO

La carrera de la quiniela llegó temprano, en el cierre de la primera entrada. José Marmolejos recibió golpe, avanzó a segunda en wild pitch, y cuando el cátcher Webster Rivas tiró mal a segunda, logró acelerar hasta la registradora.

Leones de Yucatán respondió de inmediato en la apertura del segundo rollo. El propio Rivas lavó su error al conectar cuadrangular por el jardín central, para empatar la pizarra.

LA OFENSIVA DE DIABLOS, IMPRESIONANTE

Ante un buen duelo de abridores, los Diablos Rojos tomaron la ventaja en el quinto inning. El campeón de bateo de la temporada regular, Carlos Sepúlveda, recibió base por bolas, se fue a tercera con imparable de Allen Córdoba y anotó tras sencillo del exligamayorista Robinson Canó.

Y como si se tratara de una copia del primer juego, Diablos Rojos construyó un contundente y espectacular rally en la séptima entrada, ante un ineficiente y lamentable manejo del venezolano Eliezer Jesús Alfonzo, quien se equivocó no solo en la elección de sus relevistas, sino en dejar pasar oportunidades de sacar el tercer out.

Un total de ocho bases por bolas, ligadas con cinco hits, demostraron la carencia de manejo en la caseta de Leones, y por Diablos anotaron Córdoba (dos veces), Canó (dos veces), Carlos Pérez (al enfrentarlo con dos outs y la primera base desocupada), Río Ruíz, Arístides Aquino, Juan Carlos Gamboa, Carlos Sepúlveda y José Marmolejos, para el 1-12.

Este lunes será de descanso para ambas escuadras, y la serie se reanudará en Yucatán este martes.