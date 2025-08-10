León vs Monterrey: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO la Liga MX

Partido Leon vs Monterrey en vivo Especial

El León y los Rayados de Monterrey se enfrentan este domingo en un duelo que promete intensidad y buen fútbol. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras de sumar puntos clave en la Liga MX, aunque sus realidades son distintas: mientras el conjunto esmeralda busca consolidar su arranque de temporada y escalar posiciones, los regiomontanos quieren mantener su racha positiva y reafirmar su condición de contendientes al título.

El duelo, que se jugará en el Bajío, será una prueba importante para medir el momento futbolístico de ambos planteles. Por ello, no tiene pierdas todos los detalles para no perderte el minuto a minuto de este encuentro.

¿A qué hora y en dónde jugarán León vs Monterrey?

El partido entre León y Monterrey se disputará este domingo 10 de agosto de 2025 en el Estadio León. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En dónde ver (canal o plataforma) el partido?

El encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de la señal de Fox Sports y la plataforma Fox Sports Premium, así como en streaming mediante Claro Sports para suscriptores con acceso digital.

Posibles alineaciones de cada equipo

León

Rodolfo Cota; Stiven Barreiro, Adonis Frías, William Tesillo; Iván Moreno, Fidel Ambriz, Paul Bellón, José Rodríguez; Ángel Mena, Federico Viñas, Nicolás López.

¡TODOS AL GLORIOSO! 🏟️



Compra ya tus boletos 🎟️ para nuestro partido del próximo lunes 🆚 @Rayados.



A la venta en taquillas del Estadio 🏟️ o en línea a través de @boletomovil 📲 https://t.co/gdfUwj9CFY pic.twitter.com/GiRBgHZNxw — Club León (@clubleonfc) August 10, 2025

Monterrey

Esteban Andrada; Stefan Medina, Héctor Moreno, Víctor Guzmán, Jesús Gallardo; Luis Romo, Jordi Cortizo, Sergio Canales; Maximiliano Meza, Brandon Vázquez, Germán Berterame.