México arrolla a Barbados y asegura su pase a la siguiente fase rumbo al Mundial FIBA 2027

La selección mexicana de baloncesto continúa su camino con paso firme hacia el Mundial FIBA 2027 tras imponerse con autoridad a Barbados por marcador de 113-78, en el marco de los Pre-Clasificatorios de las Américas que se disputan en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora.
El conjunto tricolor mostró una ofensiva contundente y un juego colectivo sólido. Gael Bonilla lideró la anotación con 22 puntos y 7 rebotes, seguido por Gabriel Girón Jr. con 19 unidades, mientras que Pako Cruz aportó 17 puntos y 8 asistencias. Por parte de Barbados, All Wright destacó con 13 puntos y 5 asistencias, aunque insuficientes para frenar el ritmo de los mexicanos.
CONSIGUEN BOLETO
Con esta victoria, México asegura uno de los dos boletos disponibles del Grupo A para avanzar a los FIBA Basketball World Cup Qualifiers Americas, la siguiente fase clasificatoria rumbo al Mundial que se celebrará en Qatar en 2027
UN TORNEO CLAVE EN DOS SEDES
Los Pre-Clasificatorios de las Américas se celebran del 8 al 10 de agosto en dos sedes: Ciudad Obregón, México (Grupo A) y Valdivia, Chile (Grupo B). Participan ocho selecciones divididas en dos grupos:
- Grupo A (Ciudad Obregón): México, Barbados, Jamaica y Costa Rica.
- Grupo B (Valdivia): Chile, Cuba, El Salvador y Ecuador
Cada equipo enfrenta a los demás de su grupo en formato “todos contra todos”. Los dos mejores de cada grupo avanzan a los Clasificatorios de las Américas, que se jugarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2027
LO QUE SIGUE PARA MÉXICO
Este domingo 10 de agosto, México se enfrentará a Jamaica, que también llega invicto, en un duelo decisivo por el liderato del Grupo A. El partido se jugará a las 8:00 pm en el ITSON Arena.
El primer lugar del grupo tendrá como rivales en la siguiente fase a Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. En caso de avanzar como segundo, enfrentaría a Puerto Rico, Canadá y Bahamas.