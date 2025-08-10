México arrolla a Barbados y asegura su pase a la siguiente fase rumbo al Mundial FIBA 2027

CON PASO FIRME. La selección nacional de basquetbol está realizando un buen papel en la duela.

La selección mexicana de baloncesto continúa su camino con paso firme hacia el Mundial FIBA 2027 tras imponerse con autoridad a Barbados por marcador de 113-78, en el marco de los Pre-Clasificatorios de las Américas que se disputan en el ITSON Arena de Ciudad Obregón, Sonora.

El conjunto tricolor mostró una ofensiva contundente y un juego colectivo sólido. Gael Bonilla lideró la anotación con 22 puntos y 7 rebotes, seguido por Gabriel Girón Jr. con 19 unidades, mientras que Pako Cruz aportó 17 puntos y 8 asistencias. Por parte de Barbados, All Wright destacó con 13 puntos y 5 asistencias, aunque insuficientes para frenar el ritmo de los mexicanos.

CONSIGUEN BOLETO

Con esta victoria, México asegura uno de los dos boletos disponibles del Grupo A para avanzar a los FIBA Basketball World Cup Qualifiers Americas, la siguiente fase clasificatoria rumbo al Mundial que se celebrará en Qatar en 2027

UN TORNEO CLAVE EN DOS SEDES

Los Pre-Clasificatorios de las Américas se celebran del 8 al 10 de agosto en dos sedes: Ciudad Obregón, México (Grupo A) y Valdivia, Chile (Grupo B). Participan ocho selecciones divididas en dos grupos:

México, Barbados, Jamaica y Costa Rica. Grupo B (Valdivia): Chile, Cuba, El Salvador y Ecuador

Cada equipo enfrenta a los demás de su grupo en formato “todos contra todos”. Los dos mejores de cada grupo avanzan a los Clasificatorios de las Américas, que se jugarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2027

LO QUE SIGUE PARA MÉXICO

Este domingo 10 de agosto, México se enfrentará a Jamaica, que también llega invicto, en un duelo decisivo por el liderato del Grupo A. El partido se jugará a las 8:00 pm en el ITSON Arena.

El primer lugar del grupo tendrá como rivales en la siguiente fase a Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. En caso de avanzar como segundo, enfrentaría a Puerto Rico, Canadá y Bahamas.