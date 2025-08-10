Pumas vs Necaxa: Horario, canal, cómo y dónde ver EN VIVO la Liga MX

Partido Pimas vs Necaxa EN VIVO Especial

La Liga MX continúa con emoción y esta vez Pumas UNAM recibirá a Necaxa en un encuentro que promete intensidad y mucha disputa en la cancha. Ambos equipos llegan con la intención de sumar puntos importantes para consolidarse en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Aunque ninguno ha mostrado un dominio absoluto, esta confrontación es clave para marcar el ritmo del campeonato. En este sentido, te presentamos todos los detalles para no perderte el minuto a minuto de este encuentro.

¿A qué hora y en dónde jugarán Pumas vs Necaxa?

El partido entre Pumas y Necaxa se jugará el domingo 10 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, casa de los universitarios. El duelo dará inicio a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México, en punto.

¿En dónde ver el partido Pumas vs Necaxa?

El enfrentamiento será transmitido en exclusiva por la cadena de televisión TUDN, disponible en la mayoría de los sistemas de televisión de paga en México. Además, podrás seguir la transmisión en vivo a través de la plataforma de streaming oficial de:

Canal 5 en televisión abierta

TUDN

ViX

Alineaciones

Pumas UNAM

Portero: Alfredo Talavera

Defensa: Israel Jiménez, Igor Lichnovsky, Alan Mozo, Sebastián Saucedo

Mediocampo: Juan Ignacio Dinenno, Fernando Madrigal, Darío Verón

Delantera: Carlos Gutiérrez, Rodrigo Aguirre, Emanuel Montejano

Necaxa

Portero: Carlos Felipe Rodríguez

Defensa: Luis Quintana, Alan Medina, Pablo González, Héctor Moreno

Mediocampo: Javier Güemez, Eduardo Herrera

Ofensivos: Víctor Dávila, Santiago Ormeño, Leonardo Ramos

Delantero: Maximiliano Salas

Este partido será fundamental para ambos equipos, que buscan aprovechar cada oportunidad para escalar posiciones y acercarse a la fase final del torneo. No te pierdas ningún detalle y prepárate para vivir la emoción del fútbol mexicano.