México cierra invicto y se instala en el Grupo A rumbo al Mundial FIBA 2027

INVICTOS. El equipo mexicano aprovechó su condición de local y ganó todos los encuentros.

La selección mexicana de baloncesto culminó su participación en los Pre-Clasificatorios FIBA Americas con una victoria contundente de 90-61 sobre Jamaica, asegurando así el primer lugar del Grupo A y su pase a la siguiente fase rumbo al Mundial FIBA Qatar 2027.

En el duelo disputado en la Arena ITSON, Pako Cruz lideró la ofensiva con 21 puntos y 4 asistencias, seguido por Karim Rodríguez con 15 unidades, mientras que Israel Gutiérrez brilló con un doble-doble de 13 puntos y 12 rebotes. México cerró el torneo con tres victorias en igual número de partidos, mostrando dominio absoluto en cada presentación

CLASIFICACIÓN ASEGURADA Y RIVALES DEFINIDOS

Con este resultado, México se instala en el Grupo A de los FIBA Basketball World Cup Qualifiers Americas, donde enfrentará a tres potencias del continente: Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua. Por su parte, Jamaica, que también logró avanzar, se ubicará en el Grupo B, junto a Canadá, Bahamas y Puerto Rico

La primera ventana clasificatoria para México comenzará el 28 de noviembre como local ante República Dominicana, y continuará el 1 de diciembre con el duelo de vuelta en Santo Domingo. Posteriormente, enfrentará a Nicaragua el 26 de febrero y a Estados Unidos el 1 de marzo, ambos como visitante

UN TORNEO CLAVE EN EL CAMINO MUNDIALISTA

Los Pre-Clasificatorios FIBA Americas se disputaron del 8 al 10 de agosto en dos sedes: Ciudad Obregón, México (Grupo A) y Valdivia, Chile (Grupo B). Participaron ocho selecciones divididas en dos grupos, enfrentándose en formato “todos contra todos”. Los dos mejores de cada grupo avanzaron a los Clasificatorios de las Américas

En total, los Clasificatorios FIBA Americas otorgarán siete boletos al Mundial de Qatar 2027. La competencia se desarrollará en tres ventanas entre noviembre de 2025 y marzo de 2027, con enfrentamientos en formato de ida y vuelta. Los tres mejores equipos de cada grupo, junto al mejor cuarto lugar, obtendrán su pase al torneo mundialista

MÉXICO BUSCA REPETIR PRESENCIA MUNDIALISTA

El equipo dirigido por Omar Quintero busca clasificar a su segundo Mundial consecutivo, algo que no logra desde la década de los 70. Con una plantilla sólida y un rendimiento ascendente, México se perfila como un contendiente serio en la región.

La afición mexicana respondió con entusiasmo en Ciudad Obregón, donde el equipo mostró carácter, profundidad y cohesión. El camino hacia Qatar 2027 apenas comienza, pero el primer paso ha sido firme y prometedor.