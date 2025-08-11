Regresa la Liga MX con dudas, abucheos y promesas renovadas

INCREÍBLE. Las Águilas fueron abucheadas por su afición en el Estadio Azul, a pesar de haber ganado.

La Leagues Cup quedó atrás y la Liga MX retomó su curso con equipos que buscan reencontrarse con su mejor versión. América, Toluca, Rayados y Cruz Azul protagonizan un arranque lleno de contrastes.

LEAGUES CUP: OLVIDO INMEDIATO Y POCO APRENDIZAJE

Terminó la caótica semana de la Leagues Cup y, como era de esperarse, el torneo quedó en el olvido, al menos hasta el próximo año. Aunque aún restan etapas y algún equipo mexicano podría ganarla, el interés se diluyó rápidamente.

De vuelta en la Liga MX, no parece que haya grandes cambios tras el cruce con la MLS. Toluca sigue como firme candidato, los equipos regios estarán en la pelea —quizás más que Torrent contra la prensa— y Cruz Azul, pese a su pésimo torneo y la humillante goleada ante Seattle, aún figura entre los favoritos.

AMÉRICA: ENTRE ABUCHEOS Y EXIGENCIAS DESMEDIDAS

El caso de América es particular. Las Águilas fueron abucheadas por su afición en el Estadio Azul, a pesar de haber ganado. Vienen de derrotas dolorosas, pero llegaron a esas instancias por su buen rendimiento en los últimos dos años.

¿Crisis? No parece. Más bien, se trata de una campaña mediática que exagera el momento. El equipo atraviesa una baja de nivel, especialmente en jugadores clave, lo que antes era la gran virtud de Jardine: tener a todos en su mejor forma, incluidos los suplentes.

RAYADOS Y TORRENT: TENSIÓN CON LA PRENSA REGIA

El calendario modificado por la Leagues Cup provocará partidos en lunes, lo que deja en duda el rendimiento de Rayados. Llama la atención cómo el técnico Domènec Torrent ha caído rápidamente en el juego de la prensa, enganchándose en temas menores.

La prensa regia es conocida por su exigencia, y Torrent deberá aprender a manejar la presión si quiere mantener estabilidad en el banquillo. Su equipo tiene potencial, pero necesita concentración dentro y fuera del campo.

CUATRO FECHAS PARA RECONECTAR CON LA AFICIÓN

La Liga MX tendrá cuatro jornadas sin interrupciones antes de la fecha FIFA de septiembre, donde volverá a hablarse de la selección nacional. Es el momento ideal para que los equipos se enganchen con sus aficiones y recuperen el protagonismo perdido.

¿Será suficiente para que la liga recupere su ritmo y atractivo? El balón ya rueda, y las respuestas llegarán pronto.