México brilla en Asunción 2025 con récord en natación y oro en ciclismo

. .

TRIUNFO. Humberto Nájera Ruiz se proclamó campeón en los 200 metros dorso varonil con un tiempo de 1:57.44 minutos, imponiendo récord en la justa continental juvenil.

ARRANQUE DORADO PARA MÉXICO EN PARAGUAY

En los primeros dos días de competencia México ya cosecha 14 medallas: dos de oro, seis de plata y seis de bronce, posicionándose en el sexto lugar del medallero general. El primer oro llegó gracias al ciclista Iván Aguilar, quien dominó la prueba de cross-country varonil en Encarnación con un tiempo de 1:16:53 minutos.

Aguilar, originario de Hidalgo, aseguró además su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su compatriota Nils Gutiérrez finalizó en quinto lugar con 1:21:42 minutos, mostrando el buen nivel del ciclismo mexicano.

HUMBERTO NÁJERA IMPONE RÉCORD EN NATACIÓN

El segundo oro para México lo consiguió el nadador Humberto Nájera Ruiz, quien se proclamó campeón en los 200 metros dorso varonil con un tiempo de 1:57.44 minutos, imponiendo récord en la justa continental juvenil. El chihuahuense superó al brasileño Samuel Lopes (2:00.65) y al chileno Edgy Vargas (2:00.85), mientras que el también mexicano Rafael Arizpe fue quinto.

La natación mexicana también sumó una plata en el relevo femenil 4x100m, con Celia Pulido, Fernanda Elizondo, María Fernanda Méndez y Valeria Villarreal, quienes marcaron 3:47.77 minutos.

PLATAS Y BRONCES EN DIVERSAS DISCIPLINAS

En ciclismo de ruta, José Antonio Prieto logró plata en la contrarreloj individual con 49:23.25 minutos. En tiro deportivo, Sofía Ibarra fue subcampeona en pistola de aire 10m, y en esgrima, Ana Margarita Paredes obtuvo plata en espada individual.

El judo también aportó medallas: Aylin Ávila ganó plata en -52 kg femenil y Eduardo Sagastegui bronce en -60 kg varonil.

HOY CONTINUAN LAS COMPETENCIAS

La actividad mexicana continuará con pruebas clave en natación y otras disciplinas.

fortiz@cronica.com.mx