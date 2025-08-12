Sanders, cerró la boca y se puso a jugar

Los novatos en la NFL deben aprovechar al máximo una oportunidad para demostrar su capacidad

Como suelen decir por ahí, la vida da muchas vueltas, y nadie se salva de eso, y ahora que arrancó la pretemporada de la NFL podemos corroborarlo con Shedeur Sanders, el chico que será eternamente reconocido como el hijo de Deion Sanders.

Cuando anunció su salto al Draft 2025 de la NFL y fue posicionado por su padre para ser una primera selección colegial, el teatro se fue abajo al ser reclutado en una quinta ronda, muy, pero muy por debajo de lo que se esperaba; y peor aún por un equipo que cada año parece no tener un destino sólido hacia la regularidad: Cleveland.

Sin embargo eso parece estar cambiando con los, a veces, extraños y caprichoso movimiento de la vida, verdaderos golpes de timón que en un instante pueden cambiar las cosas.

EL AZAR A SU FAVOR

Visto como el cuarto en el orden entre los quarterbacks de los Browns, Shedeur poca esperanza podía tener de, siquiera, dirigir una serie ofensiva en la prepetemporada, delante de él estaba Joe Flacco, el experimentado y ganador de Super Bowl; Kenny Pickett, otro ex primera selección colegial y con dos años de experiencia en la NFL (Pittsburgh y Filadelfia) y Dillon Gabriel, seleccionado por los Browns en la tercera ronda del más reciente Draft.

Después de ver las cartas antes que él, ¿alguien imaginó que Sanders podría tener la oportunidad de mostrar sus capacidades? Creo que nadie.

No obstante, las lesiones aparecieron en los tres mariscales que están por encima de él, y no quedó más opción que darle la oportunidad de abrir la pretempodada.

Aunque para algunos eso representaba la oportunidad perfecta para verlo fracasar, dada su actitud y, a veces soberbia, el chico mostró que si se mantiene callado y centrado en el juego puede cumplir con el trabajo y de una manera efectiva.

De los mariscales de campo novatos que vieron acción, sin duda Sanders fue el más destacado no sólo por los números, sino por lo que mostró: aplomo.

Sí, el equipo de Cleveland no tenía más opción que dejarlo gran parte del juego dentro del campo, y eso fue una gran ventaja para Sanders sobre sus colegas de posición.

Y CUMPLIÓ

Sus números fueron muy decentes para casi tres cuartos que estuvo en el juego, 14 de 23 para 138 yardas y dos anotaciones; sin embargo, en varias ocasiones mostró eso que no se enseña: alargar jugadas, esperar el tiempo suficiente para buscar a sus receptores y no salir corriendo de inmediato como lo hacen los mariscales novatos. Por lo menos hubo tres pases, incluyendo los dos de touchdown, que mostraron a un tipo que sabe meter el balón en las ventanas pequeñas, que sabe esperar, que sabe moverse.

Como dicen por ahí, dejó de hablar y se puso a trabajar; no obstante, la gran virtud de este joven fue que sabía que quizá sería su única oportunidad real de mostrarse y lo hizo. Dejemos a un lado que si el rival era de bajo perfil, que si la defensiva de Carolina es “regularcita”, que si enfrentó a un segundo equipo con pocos titulares; esa no es su culpa, él cumplió contra lo que le pusieron enfrente.

Como lo hemos dicho en varias ocasiones, la sombra de Deion, su padre, es demasiado grande para ignorarla, pero algo que mostró es que al igual que aquel “parlanchín” super esquinero, jugó y demostró cuando lo tenía que hacer. Deion hablaba mucho, pero nunca defraudó a nadie por su juego. En el caso de Shedeur sucedió algo similar: juego bien.

Las siguientes dos semanas de juegos de pretemporada quizá no tenga tanta acción, pues lo más seguro es que Flacco, Pickett y Gabriel estén en condiciones de jugar, y deben hacerlo, pues al menos en uno de los dos primeros recaerá la titularidad.

Kevin Stefanski, el coach de Cleveland, es un buen estratega, y seguro vio algo en Sanders que le permitirá volver al campo antes de que arranque la campaña regular y así ganarse un lugar de los 53 disponibles en el roster.

Y aunque aun falta ver lo que ofrece Gabriel, podemos señalar que Sanders ya lleva delantera en esta carrera. Actualmente, los Browns cuentan con cinco quarterbacks en su plantilla: el fiasco de Deshaun Watson, Flacco, Pickett, Gabriel y Sanders, sin embargo todo parece indicar, como lo han ventilado en varias ocasiones, que Watson será desechado mediante una negociación para quitar ese lastre financiero al equipo; de cualquier manera, se ve muy difícil que los Browns mantengan cuatro mariscales en su roster oficial.

Flacco y Pickett parecen más que seguros, por su veteranía probada, por lo que el tercer puesto quedará entre Gabriel y Sanders, y sin especular, creo que la decisión dependerá de la actuación que tenga Gabriel llegado su momento.

UNA INCÓGNITA PÚRPURA

La gran duda, al menos para mi, es qué pasará en Minnesota con su apuesta a todo o nada favor del mariscal JJ McCarthy, su laureada primera selección colegial del año anterior que se perdió toda la temporada por una lesión de rodilla, y a quien le han nombrado titular indiscutible para el 2025, sin ningún pasador veterano para suplirlo o que funja como un tutor.

Nadie pone en duda su talento, pero es más de un año sin jugar un encuentro de velocidad real y a nivel profesional, que es más rápido y sofisticado.

McCarthy abrió en la pretenmporada, se vio bien, no se puede negar, un par de muy buenos pases, pero nada más. Sólo estuvo una serie, lanzó para 4 de 7 y 30 yardas, no más. Su participación en los los otros dos juegos de pretempporada restantes será vital, es un tipo que necesita jugar para entrar en ritmo y conocer lo que es jugar en la NFL, ya no en el colegial. Quizá la realidad es que McCarthy debería haber estado mucho más tiempo en el terreno de juego, por lo menos la primera mitad completa.

PEQUEÑO GIGANTE

Una grata sorpresa fue la demostración de Jaxson Dart con los Gigantes. Entró después de un oxidado Russell Wilson, y movió la ofensiva de Nueva York. El chico demostró que puede ser una buena opción en caso de que Wilson tropiece a media campaña. Es cierto, jugó ante suplentes, pero mostró hechura: buen estilo, paciencia y corrió cuando debía hacerlo. Termino con 12 de 19 para 154 yardas y un touchdown. El ataque neoyorkino se movió con él, se vio con ritmo y eso no es fácil para un novato. Dart será un constante presión para Wilson durante toda la campaña en caso de que la ofensiva de los Gigantes no ejecute como se espera.

BREVES DE LA SEMANA

Gruden gana demanda a la NFL

Una Corte de Nevada falló a favor del ex coach Jon Gruden en la demanda que tenía contra la NFL y el comisionado Roger Goodell por el caso de los correos filtrados por la Liga y, que a la postre, provocó una enorme presión sobre el entrenador que lo llevó a renunciar cuando dirigía a los Raiders de Las Vegas en 2021. El contenido de los mensajes, alegaba la Liga, incluía comentarios racistas, misóginos y homofóbicos. Gruden alegó que se trató de una campaña en su contra para acabar con su carrera como entrenador. La Corte falló a favor del coach por considerar que dichos mensajes se dieron cuando él no era empleado la Liga, se desempeñaba como comentarista de televisión, y por ende la NFL no podría atacarlo por eso.

NFL Experience en la CDMX y ¡GRATIS!

La conocida NFL Experience, donde los fanáticos pueden realizar diversas actividades para sentir y experimentar la adrenalina del futbol americano, estará en la Ciudad de México del 4 al 7 de septiembre, en el Frontón Bucarelí (Bucareli 118, Alcaldía Cuauhtémoc), y el acceso será totalmente gratuito. Los horarios serán de 16 horas a 22 horas, los días 4 y 5 de septiembre. De 10 horas a 22 horas el día 7 de septiembre. Habrá pantallas gigantes para disfrutar de los juegos, destacando el encuentro de kickoff entre Dallas y Filadelfia del viernes 4. El registro se podrá hacer en: NFL.com/onepass/mx o a través de la aplicación: NFL OnePass

No te lo puedes perder.