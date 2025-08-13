Dallas Cowboys, el equipo más valioso del planeta

EL FORJADOR DEL IMPERIO. Fundado en 1960, los Cowboys pertenecen al empresario Jerry Jones, quien adquirió la franquicia en 1989 por 140 millones de dólares.

Los Cowboys rompen récord y se consolidan en la cima

Los Dallas Cowboys se ratificaron este miércoles como la franquicia deportiva más cara del mundo, con una valuación de 12,800 millones de dólares, superando por 2,480 millones su cotización del año anterior. El equipo de la estrella solitaria lidera por sexto año consecutivo el listado elaborado por Sportico, portal especializado en negocios deportivos.

En 2024, los Cowboys se convirtieron en la primera franquicia en superar la barrera de los 10,000 millones de dólares. Este año, otras dos organizaciones se sumaron al exclusivo club: los Los Angeles Rams (10,430 millones) y los New York Giants (10,250 millones).

NFL: LA LIGA MÁS PODEROSA EN VALOR DE FRANQUICIAS

Según el informe de Sportico, el valor promedio de los 32 equipos de la NFL es de 7,100 millones de dólares, un 20 % más que el año pasado y más del doble que hace cuatro años. En el extremo opuesto del ranking se encuentran los Cincinnati Bengals, con una valuación de 5,500 millones.

Este crecimiento refleja el poder comercial de la NFL, que domina el mercado deportivo estadounidense y global, con ingresos multimillonarios por derechos televisivos, patrocinios y venta de mercancía.

JERRY JONES: EL ARQUITECTO DEL IMPERIO COWBOY

Fundado en 1960, los Cowboys pertenecen al empresario Jerry Jones, quien adquirió la franquicia en 1989 por 140 millones de dólares. Desde entonces, el valor del equipo ha aumentado más del 8,400 %, convirtiéndose en un ícono del deporte y los negocios.

Bajo su liderazgo, Dallas ganó tres Super Bowls en los años 90 (ediciones XXVII, XXVIII y XXX), sumando cinco títulos en total. Aunque no han vuelto a disputar una final de conferencia desde 1995, su popularidad se mantiene intacta.

LA HISTORIA DE LOS COWBOYS LLEGA A LA PANTALLA

Este 19 de agosto se estrenará la serie documental “America’s Team: The Gambler and His Cowboys”, que narra cómo Jerry Jones transformó a los Cowboys en una de las franquicias más influyentes del deporte mundial.