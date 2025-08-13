Diablos silencia el Kukulcán y toma ventaja en la serie

DOMINAN. El pitcheo de los Diablos estuvo a la altura de las circunstancias. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

En el regreso de los playoffs al Parque Kukulcán Álamo, los Leones de Yucatán no pudieron mantener la ventaja inicial y cayeron 4-2 ante los Diablos Rojos del México en el Juego 3 de la serie. El venezolano Yangervis Solarte encendió a la afición local con un cuadrangular en la cuarta entrada, llevándose por delante a Yadir Drake para poner el 2-0 parcial.

Sin embargo, los escarlatas reaccionaron de inmediato. En la quinta, el veterano Robinson Canó remolcó la primera carrera para los capitalinos con un sencillo, y en la sexta, Julián Ornelas empató el juego con un cuadrangular solitario que silenció momentáneamente el estadio.

LA NOVENA ENTRADA FUE LETAL PARA LOS MELENUDOS

El desenlace llegó en la novena entrada, cuando los Diablos aprovecharon el descontrol del relevo yucateco para anotar dos carreras “de caballito”, es decir, con bases por bolas con casa llena. El bullpen de los Leones no logró contener la presión, y Jake Sánchez cargó con la derrota tras permitir una carrera y otorgar tres pasaportes.

Por los locales, Yoanner Negrín abrió el juego con cinco sólidas entradas, permitiendo una carrera y cinco hits. En el relevo desfilaron Ronnie Williams, Edwin Escobar, Héctor Pérez, Jake Sánchez y Michael Feliz, pero no lograron mantener el empate.

LA SERIE CONTINÚA ESTE MIÉRCOLES EN MÉRIDA

Con esta victoria, los Diablos Rojos toman ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete. El Juego 4 se disputará este miércoles a las 7:30 p.m. en el mismo escenario. César Valdez será el abridor por los Leones, mientras que Wilmer Font subirá a la loma por los escarlatas.

La serie forma parte de los playoffs de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, donde los equipos buscan avanzar a la Serie de Campeonato y, eventualmente, disputar la Serie del Rey.