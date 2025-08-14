León busca rugir ante Necaxa en la Jornada 5 del Apertura 2025

JORNADA 5 El equipo esmeralda espera contar con el regreso del colombiano James Rodríguez, quien se recupera de molestias musculares. (Imagen generada por la plataforma Copilot para fines ilustrativos).

LEÓN, URGIDO DE PUNTOS Y ESPERANDO A JAMES

El Club León, dirigido por Eduardo Berizzo, visita este viernes a Necaxa en el arranque de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025. El equipo esmeralda espera contar con el regreso del colombiano James Rodríguez, quien se recupera de molestias musculares. Si no logra estar listo, León deberá encontrar soluciones para salir del fondo de la tabla.

Con solo una victoria y tres derrotas, León tiene la tercera peor ofensiva del torneo (3 goles) y una defensa que ha recibido 8 tantos. En contraste, Necaxa suma cinco puntos y ocupa el octavo lugar, buscando aprovechar su localía para mantenerse en zona de clasificación.

🕒 Necaxa vs León – viernes 15, 21:00 h

ARCILA Y FUNES MORI, CLAVES EN EL ATAQUE ESMERALDA

El colombiano Daniel Arcila, quien debutó con gol ante Monterrey, podría aparecer como titular y acompañar al argentino Rogelio Funes Mori en el ataque. León necesita mayor contundencia para revertir su mal inicio.

Por su parte, Necaxa buscará aprovechar el desgaste emocional de León y sumar su segundo triunfo del torneo. El partido se jugará en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 5 DEL APERTURA 2025

🕒 Viernes 15

Puebla vs San Luis – 19:00 h

Necaxa vs León – 21:00 h

🕒 Sábado 16

Guadalajara vs Juárez FC – 17:00 h

Pachuca vs Tijuana – 19:00 h

Toluca vs Pumas – 19:00 h

Cruz Azul vs Santos – 21:00 h

Tigres vs América – 21:10 h

🕒 Domingo 17