Squash logra oro, plata y bronce para México en Asunción 2025

PANAMERICANOS JUNIOR 2025 .

CAMPEONES. Mariana Narváez y Wally Ávila arrasaron en los panamericanos junior en la modalidad de dobles mixtos de squash.

Este jueves, los mexicanos Mariana Narváez y Wally Ávila se proclamaron campeones panamericanos junior en la modalidad de dobles mixtos de squash, al vencer con autoridad a sus tres rivales sin perder un solo set. La dupla azteca derrotó a Brasil, Argentina y Perú por marcador de 2-0 en cada encuentro, sumando así la novena medalla de oro para México en la justa continental.

Las competencias de squash se llevan a cabo en el Centro Nacional de Squash, dentro del Complejo SND de Asunción, del 11 al 16 de agosto. Además del oro en dobles mixtos, México sumó plata en dobles femenil con Ana Karen Botello y Paola Franco, y bronce en dobles varonil gracias a Gilberto Aceves y Santiago Medina.

MÉXICO LLEGA COMO FAVORITO EN LA MODALIDAD POR EQUIPOS

Con cuatro medallas ya en el bolsillo, el equipo mexicano de squash se perfila como favorito para las pruebas por equipos que se disputarán este viernes 16 y sábado 17 de agosto, donde buscarán cerrar con broche de oro su participación en Asunción 2025 2.

Este torneo reúne a más de 4,000 atletas de 41 países en 28 deportes y 42 disciplinas. Además de las medallas, los ganadores de oro obtienen plazas directas para los Juegos Panamericanos Lima 2027, lo que convierte cada triunfo en una oportunidad doble.

TAEKWONDO MEXICANO INICIA SU PARTICIPACIÓN CON NUEVE ATLETAS

También este viernes arrancan las competencias de taekwondo, donde México participa con nueve atletas: siete en combate y dos en poomsae. Las pruebas se realizarán del 15 al 17 de agosto, y el equipo nacional llega con la etiqueta de potencia continental, tras liderar el medallero en la edición de Cali-Valle 20213.

Los primeros en competir serán Carlos Damián Cortés (-58 kg), Leonardo Gómez Cruz (-68 kg), Andrea Mariana Zambrano (-49 kg) y Zaira Paulina Salgado (-57 kg), quienes ya cumplieron con el pesaje oficial. El sábado y domingo entrarán en acción los demás seleccionados, incluyendo las pruebas de formas (poomsae).