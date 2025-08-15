Deportes

Con 15 medallas en total, la delegación mexicana de natación finalizó en el tercer lugar del medallero general en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, superando su actuación de hace cuatro años

México se luce en la piscina paraguaya y cierra en el Top-3 de la natación

Por Francisco Ortiz Mendoza
BUENA ACTUACIÓN. Los muchachos mexicanos se rifaron en la pileta.

Pulido y Nájera, protagonistas dorados en el agua

Después de cinco días de intensa competencia en el Centro Acuático Olímpico de Paraguay, la natación llegó a su fin este jueves en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con México como uno de los protagonistas. La delegación tricolor sumó 15 medallas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce, colocándose en el tercer lugar del medallero general de la disciplina.

Las preseas doradas llegaron gracias a Celia Pulido, quien impuso récord en los 100 metros dorso femenil con un tiempo de 1:00.82 minutos, y a Humberto Nájera, campeón en los 200 metros dorso varonil, ambos con actuaciones destacadas que aseguraron su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

PLATAS Y BRONCES QUE CONSOLIDAN EL CRECIMIENTO DEL EQUIPO

Las medallas de plata fueron obtenidas por Pulido y Andrés Dupont en pruebas individuales (200m dorso y 100m libre), y por los equipos de relevo en las modalidades 4x100m libre femenil y 4x200m libre varonil, mostrando la profundidad del talento mexicano en pruebas grupales.

Los bronces llegaron en diversas pruebas individuales: Santiago Gutiérrez (1500m libre), Maximiliano Vega (400m combinado), Paulo Strehlke (800m libre), María Fernanda Méndez (100m mariposa), Sharon Guerrero (800m libre) e Isabella Chávez (200m combinado). Además, los relevos mixtos y combinados aportaron tres metales más en las últimas jornadas.

MÉXICO SUPERA SU MARCA DE CALI-VALLE 2021

Con estas 15 medallas, México superó la marca obtenida en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior celebrada en Cali-Valle 2021, donde se lograron 14 preseas. Este resultado refleja el avance del programa juvenil de natación nacional y el impacto del trabajo realizado en centros como el CNAR y las federaciones estatales.

La natación fue una de las 28 disciplinas que integran el programa de Asunción 2025, evento que reúne a más de 4,000 atletas de 41 países, y que sirve como plataforma de clasificación para Lima 2027 y preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Tendencias