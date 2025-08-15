México se luce en la piscina paraguaya y cierra en el Top-3 de la natación

BUENA ACTUACIÓN. Los muchachos mexicanos se rifaron en la pileta.

Pulido y Nájera, protagonistas dorados en el agua

Después de cinco días de intensa competencia en el Centro Acuático Olímpico de Paraguay, la natación llegó a su fin este jueves en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con México como uno de los protagonistas. La delegación tricolor sumó 15 medallas: dos de oro, cuatro de plata y nueve de bronce, colocándose en el tercer lugar del medallero general de la disciplina.

Las preseas doradas llegaron gracias a Celia Pulido, quien impuso récord en los 100 metros dorso femenil con un tiempo de 1:00.82 minutos, y a Humberto Nájera, campeón en los 200 metros dorso varonil, ambos con actuaciones destacadas que aseguraron su clasificación directa a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

PLATAS Y BRONCES QUE CONSOLIDAN EL CRECIMIENTO DEL EQUIPO

Las medallas de plata fueron obtenidas por Pulido y Andrés Dupont en pruebas individuales (200m dorso y 100m libre), y por los equipos de relevo en las modalidades 4x100m libre femenil y 4x200m libre varonil, mostrando la profundidad del talento mexicano en pruebas grupales.

Los bronces llegaron en diversas pruebas individuales: Santiago Gutiérrez (1500m libre), Maximiliano Vega (400m combinado), Paulo Strehlke (800m libre), María Fernanda Méndez (100m mariposa), Sharon Guerrero (800m libre) e Isabella Chávez (200m combinado). Además, los relevos mixtos y combinados aportaron tres metales más en las últimas jornadas.

MÉXICO SUPERA SU MARCA DE CALI-VALLE 2021

Con estas 15 medallas, México superó la marca obtenida en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior celebrada en Cali-Valle 2021, donde se lograron 14 preseas. Este resultado refleja el avance del programa juvenil de natación nacional y el impacto del trabajo realizado en centros como el CNAR y las federaciones estatales.

La natación fue una de las 28 disciplinas que integran el programa de Asunción 2025, evento que reúne a más de 4,000 atletas de 41 países, y que sirve como plataforma de clasificación para Lima 2027 y preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.