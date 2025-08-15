México vino de atrás para vencer en Flag Futbol a Gran Bretaña en los World Games

DETERMINACIÓN. Carácter, fuerza y entrega demostraron las seleccionadas nacionales de flag futbol.

Con una gran actuación defensiva en la segunda mitad, comandada con dos sacks, de Angela Funes (99) y Andrea Fernández (8); y la tercera intercepción de Allison Salazar (27), en la competencia; además de detener en dos ocasiones al ataque de las campeonas de Europa, de Gran Bretaña en la segunda mitad, México encaminó a su tercera victoria consecutiva en el flag football femenil de los World Games, al imponerse 34-13.

Con este resultado México se ubica en el primer lugar del grupo B y su siguiente juego, en la ronda de cuartos de final, será ante China, que se ubicó en el cuarto lugar del grupo A, a las 22:00 horas de este viernes.

El desempeño defensivo de México ha sido muy bueno: Allison Salazar (27), ha conseguido intercepciones en cada uno de los tres juegos de la fase preliminar; y Andrea Fernández (8), encabeza la lista de sacks, con dos de los cuatro que ha logrado la selección.

La quarterback Diana Flores (33), completó cinco pases de touchdown y llegó a 15 en tres juegos, tres de ellos en la segunda mitad.

Y la receptora Mónica Rangel (4), quien viene recuperándose de una fuerte lesión, realizó tres recepciones de touchdown, todas en la segunda mitad, para llegar a cinco en la competencia.

GRAN BRETAÑA SORPRENDE AL INICIO

Las británicas, campeones de Europa, presentaron un ataque que realizó muchos movimientos en la ofensiva, lo que confundió a la defensa mexicana y por primera vez en el torneo estuvieron abajo en el marcador, primero 6-0; y después 13-6, gracias a dos pases de touchdown de Emily Kemp (7)

Pero a segundos del final México se fue al frente, gracias de dos pases de touchdown de Diana Flores (33), quien llegó así a doce en el torneo, primero con Ana Consuelo Aguayo (9); y después con Silvia Contreras (3), para tomar delantera de 14-13, ya que en la segunda anotación concretaron una conversión de dos puntos.

Aguayo, quien también practica basquetbol, empató así a Andrea Martínez (13), con tres recepciones de touchdown en lo que va del torneo.

APARECE LA DEFENSA EN EL SEGUNDO TIEMPO

México inició la segunda mitad con el tercer pase de anotación de Diana Flores (33), con Mónica Rangel (4), quien también llegó así a tres en el torneo, para tomar ventaja de 20-13. Esto se combinó con un sack de Angela Funes (99), sobre Emily Kemp (7) en la primera ofensiva de Gran Bretaña en la segunda mitad, y así la defensa detuvo a las británicas.

Diana Flores (33), conectó su segundo pase de anotación con Mónica Rangel (4), para tomar ventaja de 28-13 con la conversión de Silvia Contreras (3). Rangel llegó así a cuatro recepciones de touchdown en la competencia y México se fue al frente 28-13.

Y Diana Flores (33), cerró el juego con su quinto pase de anotación, tercero con Mónica Rangel (4), quien llegó a cinco en la competencia, para dejar el definitivo 34-13.

Gran Bretaña intentó anotar en los minutos finales, pero Allison Salazar (27), consiguió su tercera intercepción en igual número de juegos, para cerrar la confrontación.