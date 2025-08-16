Alcaraz sufre, Sabalenka se despide: drama en las semifinales de Cincinnati

AVANZA. Las semifinales masculinas se jugarán este sábado, mientras que las finales están programadas para el lunes.

El español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se clasificó este viernes a las semifinales del Abierto de Cincinnati tras vencer en tres sets al ruso Andrey Rublev (6-3, 4-6, 7-5) en un partido de dos horas y 17 minutos. Rublev, número 11 del ranking ATP, fue el primer gran reto para el murciano en el torneo, tras superar previamente a Damir Dzumhur, Hamad Medjedovic y Luca Nardi.

“Hoy mantuve pensamientos positivos todo el tiempo, incluso cuando perdí el foco en algunos momentos”, declaró Alcaraz tras el encuentro. El español enfrentará este sábado al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, quien avanzó tras vencer al estadounidense Ben Shelton con doble 6-2 en apenas una hora y 17 minutos.

ZVEREV Y ALCARAZ, DUELO DE TITANES EN SEMIFINALES

El enfrentamiento entre Alcaraz y Zverev será uno de los más esperados del torneo. Ambos lideran el circuito ATP en triunfos durante 2025, con 52 y 43 victorias, respectivamente. En sus once duelos previos, el alemán domina el historial con seis victorias frente a cinco del español.

La otra semifinal masculina la disputarán el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, y el francés Terence Atmane, número 136 del ranking, quien se ha convertido en la gran revelación del torneo. Las semifinales masculinas se jugarán este sábado, mientras que las finales están programadas para el lunes.

SABALENKA CAE Y RYBAKINA SE METE ENTRE LAS FAVORITAS

En el cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina sorprendió al eliminar a la número 2 del mundo y vigente campeona, Aryna Sabalenka, con un contundente 6-1, 6-4 en apenas una hora y 15 minutos. Rybakina enfrentará en semifinales a la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo, quien venció a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3 y 6-4.

La otra semifinal femenina será entre la italiana Jasmine Paolini (número 9) y la rusa Veronika Kudermetova (número 36). Paolini remontó ante Coco Gauff (2-6, 6-4, 6-3), mientras que Kudermetova venció a la francesa Varvara Gracheva por 6-1 y 6-2.