Puebla se queda sin técnico: Pablo Guede anuncia su salida tras derrota ante Atlético San Luis

El Club Puebla se quedó sin director técnico este fin de semana, luego de que el argentino Pablo Guede anunciara su salida tras la derrota de La Franja 5-0 ante Atlético San Luis, en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Liga MX.

La caída frente al conjunto potosino significó un nuevo tropiezo en el torneo, agravando la crisis que vive el equipo camotero, el cual se mantiene en la parte baja de la clasificación. Tras el silbatazo final, Guede confirmó ante los medios su decisión de dejar el banquillo blanquiazul.

“Siempre estaré agradecido con la afición y con los jugadores, pero creo que es momento de dar un paso al costado. El club necesita un cambio para poder salir adelante”, declaró el estratega sudamericano, visiblemente afectado por el resultado.

El paso de Guede por el Puebla fue breve y accidentado. Desde su llegada, el equipo nunca pudo consolidar un estilo de juego competitivo y los resultados fueron insuficientes para sostener un proyecto que arrancó con grandes expectativas. En el presente torneo, La Franja apenas logró una penosa decimoquinta posición con sólo tres unidades, mientras que las derrotas que lo han hundido en la tabla.

Fuentes cercanas a la directiva señalan que la decisión del técnico no tomó por sorpresa al club, que ya analiza posibles sustitutos para ocupar el cargo de manera inmediata. Entre los nombres que han comenzado a sonar se encuentran entrenadores nacionales e internacionales con experiencia en la Liga MX.

La salida de Pablo Guede se suma a la inestabilidad que ha caracterizado al Puebla en los últimos años, donde la rotación de técnicos ha impedido consolidar un proyecto a largo plazo. La afición, por su parte, ha expresado en redes sociales sentimientos encontrados: agradecimiento por el esfuerzo del argentino, pero también frustración y enojo por los pobres resultados.

Con el torneo aún en marcha, la directiva camotera se enfrenta al reto de encontrar un reemplazo que logre reencaminar a un equipo necesitado de puntos y confianza.

Posibles sustitutos de Pablo Guede en Puebla

Aunque la directiva del Club Puebla no ha dado nombres oficiales, en el entorno de la Liga MX ya circulan algunos perfiles que podrían ocupar el banquillo:

José Manuel “Chepo” de la Torre: técnico con amplia experiencia en el futbol mexicano, campeón de liga con Toluca y Chivas.

técnico con amplia experiencia en el futbol mexicano, campeón de liga con Toluca y Chivas. Francisco Palencia: exjugador y entrenador que ya dirigió al equipo camotero en el pasado, con conocimiento de la institución.

exjugador y entrenador que ya dirigió al equipo camotero en el pasado, con conocimiento de la institución. Rafael Puente Jr. : estratega joven que ha tenido experiencias previas en Atlas, Querétaro y Pumas.

: estratega joven que ha tenido experiencias previas en Atlas, Querétaro y Pumas. Nombres extranjeros: también se barajan opciones sudamericanas, principalmente de Argentina y Uruguay, donde Puebla históricamente ha buscado técnicos.

La decisión final dependerá de la inmediatez del torneo y de la disposición de la directiva por apostar a un proyecto de corto o largo plazo.