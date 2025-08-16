Toluca vs Pumas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Partido Toluca vs Pumas EN VIVO Especial

El Deportivo Toluca y los Pumas de la UNAM se enfrentan en un duelo clave de la Liga MX, con ambos equipos buscando mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Los Diablos Rojos llegan motivados tras un arranque sólido en casa, donde han mostrado poder ofensivo, mientras que los universitarios quieren reafirmar su buen paso y demostrar que son contendientes serios en el torneo.

¿A qué hora y dónde juegan Toluca vs Pumas hoy?

El encuentro se disputará este domingo en el Estadio Nemesio Diez, un escenario históricamente complicado para los visitantes. El silbatazo inicial está programado para las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

¿En dónde ver en vivo Toluca vs Pumas?

El partido Toluca vs Pumas podrá seguirse en vivo a través de la señal de TUDN y en Vix Premium, plataforma de streaming que transmitirá el encuentro en tiempo real para México y el extranjero.

Posibles alineaciones

De acuerdo con reportes previos, estas podrían ser las formaciones iniciales:

Toluca

Tiago Volpi; Valber Huerta, Tomás Belmonte, Brian García; Marcel Ruiz, Jean Meneses, Claudio Baeza, Juan Pablo Domínguez; Alexis Vega, Robert Morales, Maximiliano Araújo.

📊 Por el cuarto triunfo del Apertura 2025@Corona_Futbol pic.twitter.com/A6TnIbcypf — Toluca FC (@TolucaFC) August 16, 2025

Pumas UNAM

Julio González; Nathan Silva, Lisandro Magallán, Pablo Monroy; Ulises Rivas, José Caicedo, Piero Quispe; César Huerta, Leo Suárez, Rogério de Oliveira; Guillermo Martínez.